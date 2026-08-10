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इचलकरंजी : महापालिकेच्या वतीने सोमवारी सकाळी ‘तिरंगा सायकल रॅली’ काढण्यात आली.
महापालिकेतर्फे ‘तिरंगा सायकल रॅली’
इचलकरंजी : शासनाच्या ‘हर घर तिरंगा’ अभियानांतर्गत इचलकरंजी महापालिकेच्या वतीने आयोजित ‘तिरंगा सायकल रॅली’ देशभक्तिपूर्ण वातावरणात काढण्यात झाली. शहरातील विविध क्षेत्रांतील नागरिक, खेळाडू, विद्यार्थी, युवक-युवती आदींनी या सायकल रॅलीत सहभाग नोंदविला. शिवतीर्थ येथून उपायुक्त नंदू परळकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विकास खोळपे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सायकल रॅलीला प्रारंभ झाला. प्रमुख मार्गांवरून निघालेल्या या सायकल रॅलीची सांगता राजर्षी शाहू महाराज पुतळ्याजवळ झाली. यावेळी ‘भारत माता की जय’, ‘वंदे मातरम्’ अशा राष्ट्रप्रेम जागविणाऱ्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला.
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