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कोल्हापूर : केएमसी कॉलेज व एनसीसी ५६, महाराष्ट्र बटालियनच्या संयुक्त विद्यमाने ‘हर घर तिरंगा’ रॅलीत सहभागी विद्यार्थी.
महाराष्ट्र बटालियनतर्फे ‘हर घर तिरंगा’ रॅली
कोल्हापूर : महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण (के.एम.सी) कॉलेज व ५६, महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी यांच्यातर्फे ‘हर घर तिरंगा’ रॅली झाली. यात १५० एनसीसी कॅडेट्स व पाच एनसीसी अधिकारी सहभागी झाले. गोखले कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. आर. बी. भुयेकर यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. कर्मवीर विठ्ठल रामजी शिंदे चौकात अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा दरेकर, प्रभारी प्राचार्य डॉ. पी. पी. नागावकर यांनी स्वागत केले. मिरजकर तिकटी येथे सांगता झाली. के.एम.सी. कॉलेज, जी.के.जी. कॉलेज, शाहू दयानंद हायस्कूल, इंदिरा गांधी स्कूल आणि जय हनुमान हायस्कूल येथील एनसीसी कॅडेट्स सहभागी झाले. कॅप्टन डॉ. अमित रेडेकर, लेफ्टनंट डॉ. डी. के. नरळे, ऑफिसर अजित कारंडे, राजाराम चौगुले व संग्राम सोनार यांनी नियोजन केले. कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टनंट कर्नल निखिल सक्सेना, उपायुक्त किरणकुमार धनवाडे, प्रभारी प्राचार्य डॉ. पी. पी. नागावकर, प्राचार्य डॉ. आर. बी. भुयेकर, दुर्गेश कुमार यांचे सहकार्य आहे.
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