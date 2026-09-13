पर्यटन मालिका भाग - २

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पर्यटन विकासाचा धोरण लकवा मालिका भाग -२
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उपक्रम झाले उदंड, मात्र सातत्यात खंड
पर्यटन विकासाच्या योजना कागदावरच; प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींची उदासीनता
ओंकार धर्माधिकारी ः सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. १३ ः स्थानिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी अनेक योजना, उपक्रम, महोत्सव झाले. मात्र, यातील कोणतीच योजना, उपक्रम पुढे सुरू राहिला नाही. प्रशासनाने यातील कोणत्याच उपक्रमाला चालना दिली नाही. त्यामुळे पर्यटन विकास केवळ कागदावरच राहिला.
‘आरंभ शूर’ हा शब्दप्रयोग स्थानिक प्रशासनाला आणि लोकप्रतिनिधींना लागू होतो. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘आडवाटेचे कोल्हापूर’ हा उपक्रम सुरू केला. काही काळानंतर हा उपक्रम बंद झाला. २०२२ मध्ये ‘वर्ल्ड टुरिझम विक’ ही संकल्पना राबवली गेली. यात
१२ तालुक्यांत उपक्रम राबवले गेले. शहरातही गुजरी, लक्ष्मीपुरी येथे पर्यटकांना आकर्षित करतील, असे उपक्रम झाले. या अंतर्गत धान्य महोत्सव, कापड जत्रा असे उपक्रम राबवले. मात्र, पुढे काहीच झाले नाही. राहुल रेखावार जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी पर्यटन विषयातील तज्ज्ञ आणि व्यावसायिकांची एक समिती केली होती. या समितीने पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी काही उपाययोजना सुचवल्या होत्या. मात्र, त्या उपाययोजनाही कागदावरच राहिल्या. पागा इमारतीत पर्यटकांना माहिती केंद्र कालांतराने ते बंद झाले. पर्यटकांना देण्यासाठी ‘कोल्हापूरची शिदोरी’ बनवली. यात कोहापुरात बनणारी अनेक उत्पादने होती. मात्र, पुढे याचेही काही झाले नाही. क्रिडाई संस्थेने राज्य शासनाच्या पर्यटन विभागाबरोबर एक करार केला होता. यात ‘होम स्टे’चे एक मॉडेल बनवणे अभिप्रेत होते. मात्र, राज्य शासनाच्या पर्यटन विभागाने काही केले नाही. स्थानिक प्रशासनानेही याचा पाठपुरावा केला नाही. तालुक्यांत ज्यांना पर्यटन व्यवसाय करायचा आहे, त्यांना प्रशिक्षण देण्याची योजनाही बनवली होती. मात्र, त्याचेही काही झाले नाही. ‘हेरिटेज टुरिझम’, ‘फुटबॉल स्ट्रीट’, ‘हेरिटेज स्ट्रीट’ या सर्व घोषणा तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनीही केल्या होत्या. त्या प्रत्यक्षात आल्याच नाहीत.
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दसरा महोत्सवाचे काय झाले?
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी कोल्हापूरच्या शाही दसऱ्याला राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिला गेला. पहिल्या वर्षी यासाठी शासनाने निधी दिला. मात्र, त्यानंतर निधी आला नाही. यानिमित्त होणाऱ्या महोत्सवाची जाहिरात अन्य जिल्ह्यांत सोडाच, पण कोल्हापुरातही फारशी होत नाही. त्यामुळे नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद राहतो.
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हुपरीचा प्रस्ताव शासन दरबारीच
हुपरी चांदी हस्तकला उद्योग विकास फाउंडेशनचे अध्यक्ष मोहन खोत यांनी एक प्रस्ताव प्रशासनाला दिला होता. हुपरी येथे चांदीचे दागिने बनवण्याचे प्रात्यक्षिक पर्यटकांना दाखवणे आणि तेथेच ते खरेदीसाठी उपलब्ध करून देणे असा प्रस्ताव होता. थायलंड आणि इंडोनेशियामध्ये अशा प्रकारचे उपक्रम आहेत. मात्र, यावरही प्रशासनाने काहीच केले नाही.
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हे उपक्रम सुरू आणि बंदही
-‘आडवाटेचे कोल्हापूर’
-‘वर्ल्ड टुरिझम वीक’
-धान्य महोत्सव, कापड जत्रा
-पागा इमारतीतील पर्यटक माहिती केंद्र बंद
-‘हेरिटेज टुरिझम’
-‘फुटबॉल स्ट्रीट’
- ‘हेरिटेज स्ट्रीट’
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