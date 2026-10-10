इचल ः महापालिकेला नोटीस

जैव वैद्यकीय प्रक्रियेचा ठेका
एस. एस. सर्व्हिसेसलाच द्या
इचलकरंजी, ता. ९ ः शहरातील जैववैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्राचे श्री. गोविंद बायोमेडिकल कंपनीला दिलेले काम थांबवावे व ते पूर्ववत
एस. एस. सर्व्हिसेस कंपनीला द्यावे, असा आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने इचलकरंजी महापालिकेला दिला आहे. आदेशाचे पालन न केल्यास महापालिकेसह व श्री. गोविंद बायोमेडिकल कंपनीवर कारवाई करू, अशा इशाराही मंडळाने नोटिशीद्वारे दिला आहे.
जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रियेचे काम महापालिकेने एस. एस. सर्व्हिसेस यांना दिले होते. मात्र, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी न घेता महापालिकेने ते श्री. गोविंद बायोमेडिकल यांना दिले आहे. तसेच संबंधित एस. एस. सर्व्हिसेसला काम थांबविण्याचे पत्रही दिले आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घातलेल्या अटीचा महापालिलेने भंग केला आहे. त्यामुळे श्री. गोविंद बायोमेडिकल कंपनीच्या माध्यमातून सुरू असलेले जैववैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे आणि त्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम पुढील आदेश येईपर्यंत तत्काळ थांबविण्याचे निर्देश महापालिकेने द्यावेत, अशी सूचना नोटिशीमध्ये केली आहे.
एस. एस. सर्व्हिसेसने इचलकरंजी महापालिकेच्या मालकीच्या कार्यक्षेत्रातून जैववैद्यकीय कचरा तत्काळ गोळा करावा आणि कोल्हापूर महापालिकेच्या प्रक्रिया केंद्रात प्रक्रिया व विल्हेवाटसाठी पोहोचवावा, असेही नमूद केले आहे. महाराष्ट्र नियंत्रण मंडळाकडून पूर्व लेखी परवानगी घेतल्याशिवाय सुविधेचा चालक, व्यवस्थापक किंवा अधिकार क्षेत्रातील व्यवस्था बदलणार नाही, अशी सक्त ताकीद महापालिकेला केली आहे. याबाबतचे पालन न केल्यास महापालिका व गोविंद बायोमेडिकल यांच्याविरूद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असे पत्रात म्हटले आहे.
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