संयुक्त राजारामपुरी तर्फे आजपासून शिवजयंती महोत्सव

संयुक्त राजारामपुरीतर्फे
आजपासून शिवजयंती महोत्सव
कोल्हापूर, ता. १५ : राजारामपुरी येथील संयुक्त राजारामपुरी शिवजयंती उत्सव समितीतर्फे छत्रपती राजाराम विद्यालय मैदान येथे १६ ते १९ एप्रिल दरम्यान शिवजयंती महोत्सवाचे आयोजन केले आहे. विविध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व प्रेरणादायी कार्यक्रमांनी यंदाचा महोत्सव आकर्षक ठरणार आहे. अशी माहिती पत्रकार परिषदेत कमलाकर जगदाळे यांनी दिली.
महोत्सवाची सुरुवात गुरुवारी (ता.१६) सायंकाळी शिवमूर्ती आगमन सोहळ्याने होणार आहे. मिरवणुकीने शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीचे आगमन सोहळा होणार आहे. मिरवणुकीत महिलांचे लेझीम पथक, ढोल ताशा पथक, छत्रपती व मावळे, मर्दानी खेळ, आतषबाजी आकर्षण आहे. शुक्रवारी (ता. १७) सायंकाळी मधुकर पाटील यांचे ''जगावे छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखे लढावे छत्रपती संभाजी महाराजांसारखे'' या विषयावर व्याख्यान आयोजित केले असून, रात्री ‘राम भारत शिवायन’ हा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहे. शनिवारी (ता. १८) सायंकाळी कागलच्या कलाकार कला अकादमीतर्फे एक तासांची ऐतिहासिक नाटक‘पावनखिंड इतिहास'' या नाटकाचे सादरीकरण होणार असून, रात्री आठ वाजता‘जय महाराष्ट्र’ हा विशेष कार्यक्रम होणार आहे. रविवारी (ता.१९) शिवजयंतीदिनी स्केटिंगद्वारे शिवज्योत आगमन होईल. सकाळी १० वाजता शिवजन्मकाळ सोहळा होणार आहे. सायंकाळी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी महोत्सवाची सांगता होणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.