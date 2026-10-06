नेमबाजी स्पर्धेत वेध अकॅडमीची यश

वेध अकॅडमीला नेमबाजीत
सहा सुवर्णांसह १३ पदके
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ६ : कोल्हापूर महापालिका व जिल्हा क्रीडा कार्यालय यांच्या वतीने सुरू असलेल्या वेध रायफल व पिस्तूल शूटिंग अकॅडमीच्या खेळाडूंनी दमदार कामगिरी केली. अकॅडमीच्या खेळाडूंनी ६ सुवर्ण, ६ रौप्य आणि एका ब्राँझपदकासह एकूण १३ पदकांची कमाई केली.
सुवर्णपदक मिळविणाऱ्या खेळाडूंमध्ये अवंतिका लोहार (१४ वर्षांखालील मुली, ओपन साईट एअर रायफल), भार्गवी पाटील (१७ वर्षांखालील मुली, ओपन साईट एअर रायफल), हिरण्या सासने (१७ वर्षांखालील मुली, पीप साईट एअर रायफल), वरदराज पवार (१९ वर्षांखालील मुले, पीप साईट एअर रायफल), अदिती भंडारी (१९ वर्षांखालील मुली, ओपन साईट एअर रायफल) आणि अग्रझा जाधव (१९ वर्षांखालील मुली, ओपन साईट एअर रायफल) यांचा समावेश आहे. तर ऋग्वेद खोत (१४ वर्षांखालील मुले, ओपन साईट एअर रायफल), सान्वी घाटगे (१४ वर्षांखालील मुली, ओपन साईट एअर रायफल), तीर्थ पवार (१७ वर्षांखालील मुले, पीप साईट एअर रायफल), व्यंकटेश पाटील (१९ वर्षांखालील मुले, पीप साईट एअर रायफल), परी डोईफोडे (१९ वर्षांखालील मुली, पीप साईट एअर रायफल) आणि स्नेहांकिता चौगुले (१९ वर्षांखालील मुली, ओपन साईट एअर रायफल) यांचा समावेश आहे. १७ वर्षांखालील मुलांच्या पीप साईट एअर रायफल प्रकारात शर्व घुगरे याने ब्राँझपदक मिळविले.
सर्व खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय नेमबाज व शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार विजेत्या राधिका बराले-हवालदार, रोहित हवालदार आणि धैर्यशील देसाई यांचे प्रशिक्षण व मार्गदर्शन लाभले.
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