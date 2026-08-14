उत्कृष्ट ग्रंथालय पुरस्कारासाठी
२५ सप्टेंबरपर्यंत प्रस्तावाचे आवाहन
म्हाकवे, ता. १४ : महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत ग्रंथालय संचालनालयातर्फे राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचा गुणात्मक विकास व्हावा, ग्रंथालयांच्या माध्यमातून जनतेला अधिक चांगल्या व दर्जेदार ग्रंथालयीन सेवा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी विविध पुरस्कार दिले जातात. यासाठी २५ सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव देण्याचे आवाहन जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी अर्पणा वाईकर यांनी केले आहे.
राज्यातील उत्कृष्ट सार्वजनिक ग्रंथालयांना ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट ग्रंथालय पुरस्कार’, तर ग्रंथालय चळवळीतील उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या कार्यकर्ते व सेवकांना भारतीय ग्रंथालयशास्त्राचे जनक डॉ. एस. आर. रंगनाथन यांच्या नावाने ‘उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व सेवक (ग्रंथमित्र) पुरस्कार’ प्रदान करण्यात येतो.
राज्यातील शहरी व ग्रामीण विभागातील ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ व ‘ड’ वर्गातील उत्कृष्ट शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची पुरस्कारासाठी निवड करण्यात येणार आहे. यासाठी अनुक्रमे एक लाख, ७५ हजार, ४० हजार व २५ हजार रुपये रोख रक्कम, सन्मानचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि ग्रंथभेट देऊन या ग्रंथालयांचा गौरव होणार आहे. याशिवाय राज्यस्तरीय उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व उत्कृष्ट ग्रंथालय सेवक यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये, सन्मानचिन्ह, प्रमाणपत्र व ग्रंथभेट देण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील प्रत्येक महसूल विभागातील एका उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्त्यास व एका उत्कृष्ट ग्रंथालय सेवकास प्रत्येकी २५ हजार रुपये, सन्मानचिन्ह, प्रमाणपत्र व ग्रंथभेट देऊन गौरविण्यात येणार आहे. प्रस्ताव जिल्ह्यातील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावेत, असे आवाहन ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबईचे संचालक अशोक गाडेकर यांनीही केले आहे.
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