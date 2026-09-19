मंडलिक कारखान्यातर्फे अमृताला लाखाची मदत

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हमिदवाडा : अमृता पुजारी हिला एक लाख रुपयांची मदत करताना संजय मंडलिक. शेजारी वीरेंद्र मंडलिक, विश्वास कुराडे, प्रकाश पाटील, आनंदा फराकटे व अन्य. (छायाचित्र : जे. के. फोटो, सुरुपली)
सदाशिवराव मंडलिक कारखान्यातर्फे
कुस्तीपटू अमृताला लाखाची मदत
अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेसाठी निवड
सकाळ वृत्तसेवा
म्हाकवे, ता. १९ : मुरगूड येथील लोकनेते सदाशिवराव मंडलिक साई कुस्ती संकुलातून घडलेल्या मल्लांनी राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मिळविलेल्या यशाची दखल घेत मंडलिक कारखान्याने गुणवंत मल्ल व प्रशिक्षकांना आर्थिक पाठबळ दिले. अमेरिकेत होणाऱ्या जागतिक कुस्ती स्पर्धेसाठी निवड झालेल्या दुहेरी महाराष्ट्र केसरी अमृता पुजारी हिला एक लाख रुपयांची मदत देण्यात आली. तसेच विविध स्पर्धांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या मल्लांसह प्रशिक्षकांचा सत्कार करण्यात आला.
हमिदवाडा (ता. कागल) येथील मंडलिक साखर कारखान्यातर्फे गुणवंत मल्लांना दीड लाख रुपयांची मदत कारखान्याचे अध्यक्ष प्रा. संजय मंडलिक, पश्चिम महाराष्ट्र युवा सेनेचे अध्यक्ष वीरेंद्र मंडलिक, उपाध्यक्ष विश्वास कुराडे, आर. डी. पाटील यांच्या हस्ते देऊन गौरविण्यात आले.
प्रा. मंडलिक म्हणाले, ‘कारखान्याच्या २७ हजार सभासदांचा आशीर्वाद या मल्लांसोबत आहे. त्यामुळे जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर जागतिक कुस्ती स्पर्धेत ते यशस्वी होतील.’ नंदिनी साळोखे, पंकज चौगले, सिद्धेश पाटील, राजू अवघडे, हर्षद पाटील, पवन मेटकर, दयानंद खतकर यांचाही यावेळी सत्कार झाला.
दरम्यान, अमृता पुजारी हिला एक लाख रुपये, युरोप येथे झालेल्या जागतिक कुस्ती स्पर्धेत ब्रॉंझपदक मिळविलेल्या तृप्ती मगदूम व भारतीय कुस्ती संघाच्या प्रशिक्षकपदी निवड झाल्याबद्दल मुख्य प्रशिक्षक दादासाहेब लवटे यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपये देऊन सन्मानित करण्यात आले. यावेळी शिवानंद माळी, शेखर सावंत, भगवान पाटील, राज कांबळे, कार्यकारी संचालक एन. वाय. पाटील, संचालक उपस्थित होते. सेक्रेटरी सुदाम देसाई यांनी आभार मानले.
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