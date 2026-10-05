‘दालमिया’तर्फे शेतकऱ्यांना ज्ञानयाग प्रशिक्षण

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पोर्ले तर्फ ठाणे : येथील दत्त दालमिया साखर कारखान्यातर्फे पुणे येथील वसंतदादा इन्स्टिट्यूट येथे शेतीविषयक प्रशिक्षण अभ्यास दौऱ्यासाठी शेतकऱ्यांची बस पाठवण्यात आली.
‘दालमिया’तर्फे ‘व्हीएसआय’मध्ये शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण
पोर्ले तर्फ ठाणे : येथील दत्त (दालमिया भारत शुगर) साखर कारखान्याने कारखाना कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी, शेतकरी महिला आणि शेती विभागातील कर्मचारी अशा १२५ जणांना ऊस शेती ज्ञानयाग प्रशिक्षणासाठी पुणे जिल्ह्यातील मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये अभ्यास दौऱ्यासाठी पाठविले. अभ्यास दौऱ्यासाठी जाणाऱ्या बसचे पूजन युनिट हेड संतोष कुंभार यांच्या हस्ते झाले. गेल्या बारा वर्षांत शेतकरी महिलांसह हजारहून अधिक शेतकऱ्यांनी अभ्यास दौऱ्याचा लाभ घेतला आहे. प्रायोगिक क्षेत्रावरती प्रयोगातून सिद्ध झालेली ऊस शेतीमधील आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती व प्रत्यक्ष प्रायोगिक प्लॅाट भेटींचा समावेश व मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याची माहिती युनिट हेड संतोष कुंभार आणि जनरल मॅनेजर (केन) संग्राम पाटील यांनी दिली. याप्रसंगी असि. जनरल मॅनेजर (केन) शिवप्रसाद देसाई, ऊस विकास अधिकारी किशोर लेंगरे, सूरज देशमुख, चैतन्य सरनोबत, अमर केकरे, कर्मचारी, शेतकरी उपस्थित होते.
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