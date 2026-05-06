सिद्धनेर्ली महावितरण निवेदन बातमी

कृषी पंपांच्या विजेसाठी आंदोलनाचा इशारा
सिद्धनेर्ली ः कृषी पंपांच्या विजेचा लपंडाव थांबवावा, अश्वशक्तीच्या चुकीच्या नोंदी दुरुस्तीसह अन्य मागण्यांचे निवेदन महावितरणचे सहाय्यक अभियंता सागर कांबळे यांना देण्यात आले. वाढत्या उन्हाळ्यात पिकांना पाण्याची गरज असताना फिडर फॉल्टी होणे, फ्युज जाणे आणि ओव्हरलोडिंगच्या नावाखाली वीजपुरवठा खंडित होत आहे. बंद मीटर्स तातडीने बदलण्याची मागणीही शेतकऱ्यांनी केली. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या पंपांना मोफत वीज देण्याची घोषणा केली असली तरी महावितरणच्या कागदपत्रांवरील चुकीच्या नोंदीमुळे अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. दिवसा सलग बारा तास वीज पुरवठा मिळावा. खंडित वीज कालावधीचे बिल आकारू नये, तो कालावधी बिलातून वजा करावा. वीज जोडण्यांचे तांत्रिक पथकाद्वारे सर्वेक्षण करावे. यावेळी सहाय्यक अभियंता सागर कांबळे म्हणाले, ‘‘कृषी पंपाचा वीजपुरवठा खंडित झाल्यास वरिष्ठांशी चर्चा करून तितकाच वेळ वाढवून देऊ. अश्वशक्तीच्या चुकीच्या नोंदी झाल्या असल्यास दुरुस्त करून मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेचा लाभ देऊ.’’ यावेळी शिवाजी मगदूम, युवराज निकम, सुभाष मगदूम, सुरेश मगदूम,अरविंद पाटील, विकास पाटील, तानाजी पाटील, राजू निकम, संदीप पाटील, भाऊसो निकम, संभाजी लाड यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते. महावितरणने दुर्लक्ष केल्यास आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला.
