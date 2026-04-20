आमजमीन क्षारपड मुक्तीदार रोहित पवार यांची श्री दत्त साखरला सदिच्छा भेट

शिरोळ ः दत्त साखर कारखाना येथे गणपतराव पाटील, आमदार रोहित पवार यांना क्षारपड जमीन मुक्तीच्या कामाची माहिती देताना.
आमदार रोहित पवार यांनी
घेतली जमीन क्षारपडमुक्तीची माहिती
शिरोळ ता. २० ः राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार गटाचे नेते आमदार रोहित पवार यांनी दत्त साखर कारखाना कार्यस्थळी सदिच्छा भेट दिली. दत्त उद्योग समूहाचे प्रमुख, उद्यानपंडित गणपतराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असलेल्या जमीन क्षारपडमुक्तीच्या कामाचे कौतुक करून लवकरच क्षारपडमुक्ती कामाची विस्तृत माहिती घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमदार पवार वैयक्तिक कार्यक्रमानिमित्त शिरोळ तालुक्यात आले होते. श्री. पाटील यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सत्कार केला.
उद्यानपंडित पाटील यांनी शिरोळ तालुक्यात झालेल्या जमीन क्षारपड मुक्तीच्या कामाची माहिती दिली. दहा हजार एकरांवर क्षारपड मुक्तीचा हा प्रकल्प यशस्वी झाला असून, चार हजार एकरांवर शेतकरी प्रत्यक्षात उत्पादन घेत असल्याचे सांगितले. कारखान्यातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या ऊस विकास योजना, सेंद्रिय कर्ब वाढीचे प्रयत्न, सुपर केन नर्सरी, माती, पाणी परीक्षणाचा अहवाल, अशा विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. मुख्य शेती अधिकारी श्रीशैल हेगाण्णा यांनी क्षारपडमुक्तीच्या कामाची माहिती दिली.
यावेळी अध्यक्ष रघुनाथ पाटील, संचालक दरगू गावडे, महेंद्र बागे, अशोकराव कोळेकर, रावसाहेब भिलवडे, विजयसिंह जगदाळे, दिलीप पाटील-कोथळीकर, नितीन बागे, वरुण पाटील आदी उपस्थित होते.
