आंदोलन अंकुश''ची रविवारी शिरोळमध्ये ''एल्गार सभा'' धनाजी चुडमुंगे; प्रतिटन पाच हजारासाठी ठरणार आंदोलनाची दिशा

‘आंदोलन अंकुश’तर्फे रविवारी
शिरोळला एल्गार सभा
पाच हजार ऊस दरासाठी लढा उभारणार
शिरोळ, ता. १३ ः उसाला प्रतिटन पाच हजार रुपये दर मिळावा, यासाठी आंदोलनाची पुढील दिशा एल्गार सभेत ठरविण्यात येणार आहे.
एल्गार सभा रविवारी (ता. १८) सायंकाळी सहा वाजता येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात आयोजित केली आहे, अशी माहिती पत्रकार बैठकीत ‘आंदोलन अंकुश’चे प्रमुख धनाजी चुडमुंगे यांनी दिली.
श्री. चुडमुंगे म्हणाले, ‘यावर्षी साखरेची टंचाई आहे. त्यामुळे साखरेला दरही चांगला मिळणार आहे, तर उसाला वाढत्या उत्पादन खर्चावर आधारित दर मिळण्याची शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. यावर्षी तुटणाऱ्या उसाला प्रतिटन पाच हजार रुपये दर मिळावा, यासाठी ‘आंदोलन अंकुश’चा लढा आहे.’
गेल्या चार ते पाच हंगामांत कारखान्यांना बाजारात साखर, मळी, बगॅसला चांगला दर मिळाल्याने कारखाने नफ्यात आहेत. नफ्यातील योग्य वाटा, कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिला पाहिजे, हंगाम अडथळ्यांविना सुरू व्हावा, अशी कारखानदारांची अपेक्षा असेल, तर आंदोलनाआधीच संघटनेशी चर्चा करून पाच हजार रुपये दरावर सकारात्मक निर्णय घोषित करावा, अन्यथा संघर्ष अटळ असल्याचेही श्री. चुडमुंगे यांनी सांगितले.
यावेळी राकेश जगदाळे, जिल्हाध्यक्ष दीपक पाटील, तालुकाध्यक्ष नागेश काळे, उपाध्यक्ष संभाजी शिंदे, अमोल गावडे, पोपट संकपाळ, देवेंद्र चौगुले, बाळासाहेब भोगावे, राजू आवळे, चंदू पाटील आदी उपस्थित होते.
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