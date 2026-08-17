गोशिमातर्फे स्वातंत्र्यदिन उत्साहात

स्वातंत्र्यदिन चिरायू होवो
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‘गोशिमा’तर्फे स्वातंत्र्यसैनिकांना अभिवादन
उजळाईवाडी : गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या (गोशिमा) कार्यालयात केंद्रीय उत्पादन शुल्क व सेवा कर सल्लागार ॲड. व्ही. बी. गायकवाड यांच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले. स्वातंत्र्यलढ्यात बलिदान दिलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांना अभिवादन करण्यात आले. अध्यक्ष सुनील शेळके, उपाध्यक्ष संजय देशिंगे, मानद सचिव अमोल यादव, खजिनदार राजवर्धन जगदाळे, संचालक रामचंद्र लोहार, दीपक चोरगे, स्वरूप कदम, नचिकेत कुंभोजकर, अनिरुद्ध तगारे, रणजित पाटील, रणजित मोरे, सचिन शिरगांवकर, पद्मराज पाटील, अमित कोठावळे, उद्योजक अशोक चौगुले, श्रीनिवास देशपांडे, कर्मचारी उपस्थित होते.
भिमनगर वाशी
सोनाळी ः भिमनगर वाशी (ता. करवीर) येथे रोहिणी तानाजी कांबळे यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. यावेळी बाळासाहेब वाशीकर, अरुण कांबळे, संतोष रानगे, निवास लोखंडे, अमित बुडके, दत्तात्रय कांबळे, बाबासो कांबळे, प्रदीप कांबळे, विजय कांबळे, राहुल कांबळे, डॉ. सोनाली कांबळे, पंडित कांबळे, भास्कर कांबळे, मोहन सोनाळीकर, तानाजी कांबळे, दगडू कांबळे, शहाजी कांबळे आदी उपस्थित होते.
रा. बा. पाटील विद्यालय
सोनाळी ः रयत शिक्षण संस्थेचे, रा. बा. पाटील विद्यालय सडोली खालसा (ता. करवीर) येथे संस्थेचे जनरल बॉडी सदस्य माजी आमदार संपतराव पवार - पाटील यांचे हस्ते ध्वजवंदन झाले. मुख्याध्यापक एस. ए. पाटील यांनी स्वागत केले. यावेळी सरपंच अमित पाटील, एस. एस. पाटील, भगवान साळोखे, एम. डी. निचिते, अक्षय पाटील उपस्थित होते. आर. व्ही. शिंदे, एस. एम. कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन केले.
प्रयाग चिखलीत आशांना मान
प्रयाग चिखली : येथील ग्रामपंचायतीत ध्वजवंदनाचा मान अंगणवाडी सेविका भारती माने व आशा मंगल कांबळे यांना देऊन त्यांच्या कार्याचा सन्मान करण्यात आला. अंगणवाडी सेविका व आशा सेविका बालकांच्या संगोपनासाठी कार्यरत असतात. त्यांच्या सेवाभावी कार्याची दखल घेत सरपंच रोहित रघुनाथ पाटील यांनी हा निर्णय घेतला. यावेळी ग्रामसेवक, सदस्य, ग्रामस्थ उपस्थित होते.
कुंभी-कासारी परिसर
कुडित्रे : कुंभी-कासारी कारखान्याच्या प्रशासकीय कार्यालयासमोर आमदार चंद्रदीप नरके यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. यावेळी उपाध्यक्ष सरदार पाटील, संचालक, कार्यकारी संचालक धीरज कुमार माने यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कोपार्डे येथील यशवंत सहकारी बँकेच्या मुख्य कार्यालयासमोर अध्यक्ष महेश पाटील-शिंगणापूरकर यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. यावेळी उपाध्यक्ष दिलीप खाडे, संचालक, कार्यकारी संचालक रमेश पाटील उपस्थित होते. कुंभी-कासारी बँकेचे अध्यक्ष अजित नरके यांच्या हस्ते कुडित्रे येथील मुख्य शाखेच्या समोर ध्वजवंदन झाले. यावेळी उपाध्यक्ष अरुण पाटील, संचालक, कार्यकारी संचालक डी. एस. राऊत, कर्मचारी उपस्थित होते. श्रीराम हायस्कूलमध्ये शिक्षक आमदार व संस्थेचे सचिव जयंत आसगावकर यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. डी. सी. नरके विद्यानिकेतन येथे अजित नरके यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले.
गांधीनगर परिसर
उजळाईवाडी ः उदय एज्युकेशन सोसायटी संचलित स्वामी सर्वानंद प्राथमिक स्कूल व संत शांती प्रकाश हायस्कूल यांच्यातर्फे संस्थेचे खजानिस महेश चावला यांच्या हस्ते ध्वजपूजन झाले. पोलिस निरीक्षक किशोर शिंदे यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. यावेळी रमेश तनवाणी, अनिल तनवाणी आदी उपस्थित होते. गुणवंत विद्यार्थ्यांचा यावेळी सत्कार झाला. संत शांती प्रकाश महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त मूर्तिपूजन करून त्यांच्या शिकवणीचा संदेश विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविला. मुख्याध्यापिका सुलभा मजली व जया माने उपस्थित होत्या. श्वेता व्हनवाडे व रेखा पोवार यांनी सूत्रसंचालन केले.
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वडणगेत ८० जणांचा सत्कार
वडणगे : येथे सरपंच संगीता शहाजी पाटील यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य इंद्रजित पाटील यांची उपस्थिती होती. कार्यक्रमात स्पर्धा परीक्षेतून विविध क्षेत्रांत पद मिळविलेले, पुरस्कारप्राप्त तसेच शैक्षणिक व क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या ८० जणांचा सत्कार झाला. सयाजी घोरपडे, संजय पोवार, उपसरपंच रोहित पोवार, ग्रामपंचायत अधिकारी आर. आर. भगत आदी उपस्थित होते.
गारगोटी परिसर
गारगोटी ग्रामपंचायतीत सरपंच प्रकाश वास्कर यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. यावेळी उपसरपंच भरत शेटके, सदस्य पांडुरंग सोरटे, राहुल चौगुले, सागर शिंदे, राहुल जाधव, संदीप देसाई, प्रशांत भोई, अनिता गुरव, संध्या कुपटे, लता चव्हाण, किरण कल्याणकर, स्मिता पिसे, रूपाली राऊत, पायल पावले, जितेंद्र भोसले, संजय गुरव, चंद्रकांत चव्हाण, दशरथ राऊत, सचिन पिसे, ग्रामपंचायत अधिकारी विराज गणबावले उपस्थित होते. गारगोटी हायस्कूलमध्ये मेजर प्रवीण वारके यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले.
देवचंद महाविद्यालय
नानीबाई चिखली ः अर्जुननगर (ता. कागल) येथील देवचंद महाविद्यालयात जनता शिक्षण मंडळाचे विश्वस्त प्रकाश शाह यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. यावेळी सीमेवर तैनात असणाऱ्या जवानांसाठी राख्या फर्स्ट ऑफिसर शिवानंद चौगुले यांच्याकडे दिल्या. प्रदीप मोकाशी, प्रभारी प्राचार्य प्रो. डॉ. रमेश साळुंखे, उपप्राचार्य डॉ. अशोक डोनर, प्रा. बी. बी. वसावे, मुख्याध्यापिका एस. एम. गोडबोले, प्राचार्य एम. ए. गुळवणे, मुख्याध्यापक एस. टी. यादव, प्रभारी मुख्याध्यापक एस. के. कांबळे, एस. के. मोहिते, एम.पी. भोसले आदी उपस्थित होते.
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