शोभायात्रेतून झळकला हिंदू ऐक्याचा संदेश; वडणगेत संमेलन उत्साहात

वडणगेत विराट हिंदू संमेलन
वडणगे, ता. ६ : येथे सकल हिंदू समाजातर्फे विराट हिंदू संमेलन उत्साहात झाले. यावेळी काढलेल्या शोभायात्रेत अठरापगड जाती व बारा बलुतेदारांसह हजारो नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.
पार्वती मंदिरातून प्रारंभ झालेली शोभायात्रा पार्वती गल्ली, छत्रपती शिवाजी चौक, हनुमान मंदिर, विठ्ठल मंदिर, आंबे गल्ली, दुकान रोड मार्गे ग्रामपंचायत पटांगणात दाखल झाली. मिरवणुकीत हलगी व धनगरी ढोल यांचा गजर होता. शोभायात्रेत भारत माता, अर्धनारीश्वर (शंकर-पार्वती), बालशिवाजी व मावळे, संभाजी महाराज, जिजामाता, झाशीची राणी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, विठ्ठल-रुक्मिणी, स्वामी समर्थ, चिले महाराज, बाळूमामा यांसारख्या महान व्यक्तींच्या वेशभूषेत बालकलाकार सहभागी झाले होते. कलश घेतलेल्या महिला, वारकरी संप्रदाय आणि शांतीदूत मर्दानी आखाड्याचे मावळेही सहभागी झाले. मर्दानी आखाड्याच्या मावळ्यांनी मैदानी खेळांची प्रात्यक्षिके सादर केली.
डॉ. स्मिता गंभीर यांनी जातीभेद विसरून एकत्र राहण्याचे आवाहन केले. शिवशंभू विचार मंचचे ज्ञानेश्वर पठाडे म्हणाले, ‘‘हिंदू समाजाचे संघटन बळकट व्हावे.’’ ईश्वरबुवा रामदासी यांनी धर्म, संस्कार आणि राष्ट्रसेवेची जाणीव ठेवण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले. यावेळी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या प्रांत सदस्या अॅड. सुप्रिया दळवी, सरपंच संगीता पाटील, उपसरपंच जयवंत कुंभार, जिल्हा परिषद सदस्य इंद्रजीत पाटील, पंचायत समिती सदस्य बळीराम कळके, बाजीराव पाटील यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. मोहन पाटील व प्रसाद कोतमिरे यांनी सूत्रसंचालन केले. महाप्रसादाने कार्यक्रमाची सांगता झाली.
