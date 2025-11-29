Sangli Politics : ‘घराघरांत फूट पाडणारे राजकारण विट्यात चालणार नाही!’ सदाशिवराव पाटीलांची जोरदार टीका, सभेत टाळ्यांचा कडकडाट

विटा : ‘‘घराघरांमध्ये फूट पाडून सख्खा चुलता, पुतणे एकमेकांच्या विरोधात उभा करणे ही प्रवृत्ती वाईट आहे. असले राजकारण आम्ही कधीच केले नाही. मतभेद असतील, पण मनभेद आम्ही कधी केला नाही,’’ अशी टीका माजी आमदार सदाशिवराव पाटील यांनी विरोधी बाबर गटावर केली. .प्रभाग नऊ व दहामध्ये नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार प्रतिभा चोथे, नगरसेवक पदाचे उमेदवार सुनीता भिंगारदेवे, मयुरेश गुळवणी, सचिन शितोळे, स्मिता नागमल यांच्या प्रचारार्थ बैठकीत ते बोलत होते..Sangli Politics : लिंगायत स्मशानभूमीबाबत खोटा कांगावा; वादामुळे विटा नगरपालिकेचा राजकीय पारा चढला”.श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘विट्याच्या राजकारणात कधीच असे घडले नव्हते. पण सध्या सख्ख्या भावाविरुद्ध सख्खा भाऊ, चुलतभाऊ उभा राहिला आहे. एखाद्याचे घर संपवण्यासाठी सत्ता आणि पैशांचा वापर करत असतील तर ते थांबवले पाहिजे. .चार वर्षांपासून विटा नगरपालिकेचे कामकाज प्रशासक पाहत असल्यापासून विट्यात अप्रिय गोष्टी घडू लागल्या आहेत. अनागोंदी, बेबंदशाही वाढली आहे. विट्याची बसवलेली घडी विस्कटत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यासाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे.’’ .Sangli Suhas Babar : उमेदवारीच्या रणांगणात आरोप–प्रतिआरोपांची धग; विटा नगरपालिकेत राजकीय तापमान चढले!”.यावेळी मयुरेश गुळवणी, मिलिंद भागवत, प्रतिभा चोथे, सचिन शितोळे, डॉ. अवधूत बापट यांनी मनोगत व्यक्त केले. बैठकीला सुनील नेवासे, विवेक जोग, प्रसाद कुलकर्णी, दिलीप पेडकर, किरण देशपांडे, सुहास गुळवणी, दीपक मुतालिक, राहुल बांदेकर, हरिभाऊ डफळे, अशोक कुलकर्णी यांच्यासह कार्यकर्ते बहुसंख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.