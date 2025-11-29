कोल्हापूर

Sangli Politics : ‘घराघरांत फूट पाडणारे राजकारण विट्यात चालणार नाही!’ सदाशिवराव पाटीलांची जोरदार टीका, सभेत टाळ्यांचा कडकडाट

Sadashivrao Patil Condemns Divide : मतभेद असतील, पण मनभेद आम्ही कधी केला नाही,’’ अशी टीका माजी आमदार सदाशिवराव पाटील यांनी विरोधी बाबर गटावर केली.
विटा : ‘‘घराघरांमध्ये फूट पाडून सख्खा चुलता, पुतणे एकमेकांच्या विरोधात उभा करणे ही प्रवृत्ती वाईट आहे. असले राजकारण आम्ही कधीच केले नाही. मतभेद असतील, पण मनभेद आम्ही कधी केला नाही,’’ अशी टीका माजी आमदार सदाशिवराव पाटील यांनी विरोधी बाबर गटावर केली.

