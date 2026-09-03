Farmers Irrigation Water Demand : आलमट्टी अन् हिप्परगीवरून पुन्हा घमासान! शेतीसाठी बारा महिने पाणी राखीव ठेवा; इरिगेशन फेडरेशनसह शेतकऱ्यांची मागणी

कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणे भरलेली असताना येथील शेतीसाठी बारा महिने पाणी राखीव ठेवावे, अशी मागणी इरिगेशन फेडरेशनच्या नेत्यांसह आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी केली. येथील शेतीला पुरेसे पाणी दिल्यानंतरच उर्वरित पाणी कर्नाटकासह अन्य भागांना द्यावे. मात्र, स्थानिक शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका, अशा तिखट शब्दात इशारा शेतकऱ्यांनी त्यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिला..जलसंपदा विभागाच्या मुख्यालयात इरिगेशन फेडरेशनचे प्रतिनिधी आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची शेतीसाठी पाणी नियोजनाबाबत बैठकीत खडाजंगी झाली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या अनेक प्रश्नांवर अधिकारी निरुत्तर झाले. आमदार अरुण लाड, माजी आमदार उल्हास पाटील, संजय घाटगे, डॉ. भारत पाटणकर, विक्रांत पाटील-किणीकर यांच्यासह जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंता अलका अहिरराव, अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटोळे, कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर आदी उपस्थित होते..गेल्या वर्षी धरणे पूर्ण भरली होती. मात्र, डिसेंबर ते मे या कालावधीत स्थानिक शेतीला किती पाणी आवश्यक आहे, याचा पुरेसा अंदाज न घेता धरणातील पाणी सोडले. त्यानंतर धरणातील पाणी कमी झाल्याचे कारण देत उपसाबंदी लागू केली. आणि पिकांना पाणी मिळाले नाही, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला..Sangli Bank Recruitment 2026 : जिल्हा बँक शिपाई पदासाठी 'या' दिवशी लेखी परीक्षा; 79 जागांसाठी 4,800 उमेदवारी अर्ज, हॉल तिकीट डाऊनलोड करण्यासाठी तातडीची सूचना.यापुढे कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेऊन त्यात तिन्ही जिल्ह्यांतील इरिगेशन फेडरेशनच्या प्रतिनिधींचा सहभाग घ्यावा आणि आगामी हंगामातील शेतीसाठीच्या पाण्याचे नियोजन करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. या मागणीला अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली. रत्नाकर तांबे, अनुज पाटील, राजू सूर्यवंशी, अजित पवार, बाबासाहेब देवकर आदी उपस्थित होते..Pomegranate Price Crisis : डाळिंब उत्पादक शेतकरी मोठ्या संकटात! 4 वर्षांत पहिल्यांदाच दर कोसळले; 'तेल्य' रोगामुळे बागा उद्ध्वस्त.अालमट्टी, हिप्परगीवरूनही घमासानअालमट्टी धरणाची उंची वाढविल्यास कोल्हापूर, सांगलीला महापुराचा धोका होऊ शकतो. त्यामुळे उंची वाढीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या मागणीकडे जलसंपदा विभागाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आमदार लाड यांनी केला. जलसंपदा विभागातील एका अधिकाऱ्याने आपण न्यायालयात गेल्याची खोटी माहिती मंत्र्यांना दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. माजी आमदार उल्हास पाटील यांनी शिरोळ तालुक्यातील पुरासाठी हिप्परगी बॅरेजमधील पाण्याच्या पातळीचाही संबंध असल्याचा दावा केला. हिप्परगीचे दरवाजे उघडण्याबाबत कर्नाटककडून होणारी चालढकल जलसंपदा विभाग का सहन करतो, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.