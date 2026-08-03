Breastfeeding Benefits : बाळांसाठी आईचं दूध ठरणार जीवनरक्षक औषध! NICU मधील प्रत्येक थेंबाचं काय आहे महत्त्व? जाणून घ्या आईच्या दुधाचे 5 अमूल्य फायदे!

कोल्हापूर : वर्ल्ड अलायन्स फॉर ब्रेस्टफीडिंग ॲक्शन (डब्लू. ए. बी. ए.) या संस्थेमार्फत जागतिक स्तनपान सप्ताह उपक्रम जगभर राबविला जातो. आधुनिक वैद्यकशास्त्रात अनेक (Benefits of breastfeeding for newborn babies) अत्याधुनिक यंत्रणा उपलब्ध असल्या तरी आईच्या दुधाची जागा कोणतीही औषधे, यंत्रणा किंवा कृत्रिम दूध घेऊ शकत नाहीत. विशेषतः अकाली जन्मलेली बाळे, अत्यल्प वजनाची बाळे आणि एनआयसीयूमध्ये उपचार घेणारी नवजात बाळे यांच्यासाठी आईचे दूध खरे जीवनरक्षक औषध आहे. याचे महत्त्व या सप्ताहात समजून घेणे आवश्यक आहे..बालरोगतज्ज्ञ व स्तनपान सल्लागार डॉ. स्नेहल विजय माळी स्तनपान सप्ताहविषयी म्हणाल्या, ‘‘स्तनपान ही बाळासाठी पहिली नैसर्गिक लस असते. जन्मानंतर पहिल्या काही तासांत येणारे पिवळसर कोलोस्ट्रम हे बाळाचे पहिले संरक्षण कवच असते. त्यामध्ये अँटिबॉडीज, रोगप्रतिकारक पेशी, वाढीसाठी आवश्यक घटक आणि संसर्गापासून संरक्षण करणारे अनेक जैविक घटक असतात..बाळाला होणारे लाभइतर संसर्ग कमी होतोवजन वाढ चांगली होतेमेंदू विकासाला मदत होतेरुग्णालयात राहाण्याचा काळ कमी होतो.Moong Dal Benefits : मुगाची डाळ फक्त खिचडीसाठी नाही; आरोग्यासाठी आहेत 'हे' 10 जादूई फायदे, आजच आहारात करा समावेश!.प्रत्येक थेंब अमूल्य‘एनआयसीयू’मध्ये ठेवलेल्या बाळास आईला दूध काढून ते बाळाला ट्यूब, कप किंवा चमच्याद्वारे दिले जाते. आईचे दूध सुरू ठेवणे हेच उपचाराचा महत्त्वाचा भाग असतो. बाळ इन्क्युबेटरमध्ये असले तरी त्या बाळाला आईच्या दुधाचा प्रत्यक थेंब अमूल्य असतो..प्रीटर्म बाळांसाठी आईचे दूध अत्यावश्यक३७ आठवड्यांपूर्वी जन्मलेल्या बाळांची फुफ्फुसे, आतडी, मेंदू आणि रोगप्रतिकारक शक्ती पूर्ण विकसित झालेली नसते. त्यामुळे त्यांना संसर्ग, श्वसनाचा त्रास, फीडिंग इंटॉलरन्स आणि आतड्यांच्या गंभीर आजारांचा धोका असतो. अशा वेळी आईचे दूध हे औषधासारखे कार्य करते..Dry Ginger Benefits : सर्दी, खोकला, सांधेदुखी अन् मूळव्याधीवर 'सुंठ' रामबाण उपाय; आल्यापेक्षाही 10 पट गुणकारी, पाहा 10 अद्भूत फायदे.मिल्क बँक बाळांसाठी आधारबाळाची आई गंभीर आजारी असल्यास दूध पुरेसे येत नाही किंवा काही वैद्यकीय कारणांमुळे तात्पुरते आईचे दूध उपलब्ध होत नाही. अशा वेळी मानवी दूध बँक अत्यंत महत्त्वाची ठरते..जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते...बाळ जन्मानंतर पहिल्या एका तासात स्तनपान सुरू करावेपहिले सहा महिने केवळ आईचे दूध द्यावेआहारासह दोन वर्षांहून अधिक काळ स्तनपान सुरू ठेवावे.मिल्क बँकेत काय केले जाते?निरोगी स्तनदा मातांकडून अतिरिक्त दूध संकलित केले जातेत्याची वैद्यकीय तपासणी केली जातेदूध सुरक्षित पद्धतीने पाश्चराइज केले जातेयोग्य तापमानात साठवून गरजू नवजात बाळांना दिले जातेकुटुंबाची जबाबदारीआईला पुरेशी विश्रांती द्यावीपौष्टिक आहार उपलब्ध करून द्यावाआईचा आत्मविश्वास वाढवावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.