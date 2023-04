Sangli News: सांगलीत भर रस्त्यात वार करून तरुणाला संपवल

सांगलीत भर रस्त्यात वार करून तरुणाची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. केवळ रागाने बघण्याच्या कारणास्तव तीन तरुणांनी एका तरुणाची निर्घृण हत्या केली आहे.(young man was stabbed to death on the road Sangli )

मिळालेल्या माहितीनुसार, माधवनगरच्या रस्त्यावरील वसंतदादा साखर कारखाना परिसरात ही घटना घडली. राजवर्धन राम पाटील असं या हत्या झालेल्या तरुणाचं नावं आहे.

रागाने बघण्याच्या कारणावरुन हा खून झाला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून तरुणांमध्ये वाद सुरु होता. खून केलेल्या तीन जणांचा पोलिस शोध घेत आहेत. नशेतून ही घटना घडल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.