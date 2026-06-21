Krishna River Crisis: कृष्णा नदीचे दूषित पाणी आणि पाणी उपसा बंदीमुळे कोपर्डे हवेलीतील शेतकरी‑ग्रामस्थांवर दुहेरी संकट

कोपर्डे हवेली : कराड तालुक्यातील कोपर्डे हवेली परिसर सध्या दुहेरी संकटाचा सामना करत आहे. एकीकडे 'एल-निनो'च्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कृष्णा नदी व खोडशी फुगवटा क्षेत्रातून कृषी आणि औद्योगिक पाणी उपशावर ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत बंदी घातली आहे, तर दुसरीकडे कृष्णा नदीचे पाणी दूषित झाल्याने ग्रामस्थांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत..कोपर्डे हवेली परिसर टोमॅटो उत्पादनासाठी ओळखला जातो. सध्या परिसरातील सुमारे १५० एकरांहून अधिक क्षेत्रावर टोमॅटोचे पीक घेतले असून अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून मोठ्या खर्चाने लागवड केली आहे. वाढते तापमान, उत्पादन खर्च आणि संवेदनशील पीक यामुळे टोमॅटोला नियमित पाण्याची आवश्यकता असताना प्रशासनाने पाणी उपसा बंदी लागू केल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे..दरम्यान, गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून कृष्णा नदीच्या पाण्यावर गडद हिरव्या रंगाचा जाड थर साचलेला दिसत असून पाण्याला दुर्गंधी येऊ लागली आहे. त्यामुळे नदीचे पाणी पिण्यास अयोग्य ठरले असून ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक नागरिकांनी नळाचे पाणी वापरणे बंद केले असून काही कुटुंबे विकतचे पाणी वापरत आहेत. मात्र सर्वसामान्यांना हा खर्च परवडत नसल्याने ग्रामपंचायतीने तातडीने टँकरद्वारे सुरक्षित पाणीपुरवठा सुरू केला आहे..कोपर्डे हवेली हे मोठ्या लोकसंख्येचे गाव असून येथील पाणीपुरवठा योजना कृष्णा नदीवर अवलंबून आहे. नदीतील प्रदूषणामुळे केवळ नागरिकांचेच नव्हे तर जनावरांच्या पाण्याचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे. काही ग्रामस्थांच्या मते नदीत रासायनिक सांडपाणी सोडल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असावी. त्यामुळे संबंधित विभागांनी पाण्याचे नमुने तपासून प्रदूषणाचे नेमके कारण शोधावे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे..शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्याचा निर्णय योग्य असला तरी उभ्या पिकांचा विचार न करता करण्यात आलेली सरसकट पाणी उपसा बंदी अन्यायकारक आहे. एका बाजूला पिण्यासाठी शुद्ध पाणी उपलब्ध नाही आणि दुसऱ्या बाजूला शेतीसाठी नदीतील पाणी वापरण्यावर बंदी असल्याने परिसरातील नागरिक आणि शेतकरी दोघेही अडचणीत सापडले आहेत..प्रशासनाने नियमांचे उल्लंघन केल्यास वीज जोडणी खंडित करणे आणि फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र पिके वाचवण्यासाठी शेतकरी आता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने तातडीने शेतकरी, ग्रामपंचायत आणि संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन मार्ग काढावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.."सध्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या खर्चाने टोमॅटोचे उत्पादन घेतले आहे. अशा वेळी पाणी उपसा बंदीमुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. शासनाने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा आम्ही सनदशीर मार्गाने आंदोलन करू."- राहुल चव्हाण, शेतकरी, कोपर्डे हवेली."गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून कृष्णा नदीचे पाणी दूषित झाले असून ते पिण्यास योग्य राहिलेले नाही. ग्रामस्थांच्या आरोग्याचा प्रश्न लक्षात घेऊन ग्रामपंचायतीमार्फत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे."- दत्तात्रय चव्हाण, सरपंच, ग्रामपंचायत कोपर्डे हवेली.शेतकरी आणि ग्रामस्थांचे दुहेरी संकट१०० एकरांहून अधिक क्षेत्रावर टोमॅटोचे पीक३१ ऑगस्टपर्यंत कृषी पाणी उपशावर बंदीकृष्णा नदीचे पाणी दूषित झाल्याने टँकरद्वारे पाणीपुरवठाजनावरांच्या पाण्याचाही प्रश्न गंभीरपाणी तपासणी व प्रदूषणाच्या कारणाचा शोध घेण्याची मागणीपाणी उपसा बंदी मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.