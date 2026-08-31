पश्चिम महाराष्ट्र

Koyna Dam Water Storage 100 TMC : 'कृष्णा'काठी जलसंकट टळले! 'कोयने'त 100, तर 'चांदोली'त 34 टीएमसी साठा; शेतीसाठी पुरेसे पाणी

Koyna Dam Water Storage Reaches 100 TMC : कोयना धरणात १०० टीएमसी आणि चांदोली धरणात ३४ टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. त्यामुळे कृष्णा नदीकाठचे पुढील वर्षाचे जलसंकट टळले आहे.
Koyna Dam water storage 100 TMC

Koyna Dam water storage 100 TMC

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : पावसाळा शेवटच्या टप्प्यात असताना सप्टेंबर उजाडताच कृष्णा नदीकाठचे पुढील वर्षभराचे जलसंकट टळले आहे. कोयना धरणात १०० टीएमसी, तर चांदोली धरणात ३४ टीएमसी पाणीसाठा झाला (Chandoli Dam water storage 34 TMC) आहे. उपसा सिंचन योजना, धडक योजना, पिण्याचे पाणी, औद्योगिक वापर, तसेच विद्युतनिर्मितीसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होणार आहे. ‘एल-निनो’च्या प्रभावामुळे यंदा पाणीटंचाई निर्माण होण्याची भीती होती. ती आता दूर झाली आहे. मात्र, वर्षभर पाण्याचे काटेकोर नियोजन आणि जपून वापर करण्याकडे बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे.

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