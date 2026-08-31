Koyna Dam Water Storage 100 TMC : 'कृष्णा'काठी जलसंकट टळले! 'कोयने'त 100, तर 'चांदोली'त 34 टीएमसी साठा; शेतीसाठी पुरेसे पाणी

सांगली : पावसाळा शेवटच्या टप्प्यात असताना सप्टेंबर उजाडताच कृष्णा नदीकाठचे पुढील वर्षभराचे जलसंकट टळले आहे. कोयना धरणात १०० टीएमसी, तर चांदोली धरणात ३४ टीएमसी पाणीसाठा झाला (Chandoli Dam water storage 34 TMC) आहे. उपसा सिंचन योजना, धडक योजना, पिण्याचे पाणी, औद्योगिक वापर, तसेच विद्युतनिर्मितीसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होणार आहे. ‘एल-निनो’च्या प्रभावामुळे यंदा पाणीटंचाई निर्माण होण्याची भीती होती. ती आता दूर झाली आहे. मात्र, वर्षभर पाण्याचे काटेकोर नियोजन आणि जपून वापर करण्याकडे बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे..यंदा जून महिन्याची सुरुवात पाणी उपसाबंदीने झाली होती. कोयना धरणातील पाणीसाठा ११ टीएमसीपर्यंत खाली आला होता. केवळ पिण्यासाठी पाण्याचा वापर करण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. जुलैच्या मध्यापर्यंत हीच स्थिती होती. २२ जुलैपासून पावसाला सुरुवात झाली. पुढील आठ दिवसांत धरणात तब्बल ५० टीएमसी पाणीसाठा झाला. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये पावसाने जोर धरला. धरणातून पाण्याचा विसर्ग करूनही साठा वाढत गेला आणि आता १०० टीएमसीपर्यंत पोहोचला आहे..‘चांदोली’तील स्थिती तुलनेने चांगली होती. जुलैच्या पहिल्याच पावसात धरणातील पाणीसाठा समाधानकारक झाला. चांदोली धरण शंभर टक्के भरणार, हे जुलैमध्येच निश्चित झाले होते. आता दोन्ही धरणांत पुढील वर्षाचे जलसंकट टळेल, एवढा पाणीसाठा झाला आहे..Koyna Dam Water Update : कोयना पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर, धरणात 103.73 टीएमसी साठा; पायथा वीजगृहातून 1050 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग, पाहा ताजी आकडेवारी.भूगर्भातील पाणीसाठा यंदा चिंतेचा विषयदरवर्षी उपसा सिंचन योजना प्रभावीपणे चालवताना कसरत करावी लागते. ‘टेल टू एंड’ धोरण राबविताना आणि वेळापत्रक सांभाळताना पाटबंधारे विभागाची धावपळ होते. यंदा सिंचन योजना लवकर सुरू कराव्या लागण्याची स्थिती आहे. कारण, जिल्ह्यात अपेक्षित तेवढा पाऊस अद्याप झालेला नाही. जमिनीत पुरेसे पाणी मुरलेले नाही. त्यामुळे भूगर्भातील पाणीसाठा अत्यंत मर्यादित आहे. विहिरी आणि कूपनलिकांमधील पाणी पुरणार नाही. त्या लवकर कोरड्या पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सिंचन योजना सुरू करण्याची मागणीही दरवर्षीपेक्षा लवकर होऊ शकते. अर्थात, परतीच्या पावसाची अपेक्षा आहे. त्याचे प्रमाण आणि कालावधी कसा राहतो, यावरही पुढील चित्र बरेच अवलंबून असेल..भूगर्भातील पाणीसाठा यंदा चिंतेचा विषयदरवर्षी उपसा सिंचन योजना प्रभावीपणे चालवताना कसरत करावी लागते. ‘टेल टू एंड’ धोरण राबविताना आणि वेळापत्रक सांभाळताना पाटबंधारे विभागाची धावपळ होते. यंदा सिंचन योजना लवकर सुरू कराव्या लागण्याची स्थिती आहे. कारण, जिल्ह्यात अपेक्षित तेवढा पाऊस अद्याप झालेला नाही. जमिनीत पुरेसे पाणी मुरलेले नाही. त्यामुळे भूगर्भातील पाणीसाठा अत्यंत मर्यादित आहे. विहिरी आणि कूपनलिकांमधील पाणी पुरणार नाही. त्या लवकर कोरड्या पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सिंचन योजना सुरू करण्याची मागणीही दरवर्षीपेक्षा लवकर होऊ शकते. अर्थात, परतीच्या पावसाची अपेक्षा आहे. त्याचे प्रमाण आणि कालावधी कसा राहतो, यावरही पुढील चित्र बरेच अवलंबून असेल..Chandoli Dam Water Storage Update : चांदोली धरण महिनाभर आधीच 100 टक्के भरले! पाणी व्यवस्थापनामुळे पूरस्थिती टळली, धरणात 34.40 टीएमसी जलसाठा जमा.पावसाळ्यात योजना चालवण्याचा फायदा‘एल-निनो’च्या प्रभावाचा सर्वाधिक फटका यंदा आटपाडी, खानापूर, जत आणि कवठेमहांकाळ तालुक्यांना बसला आहे. या भागात पावसाचे प्रमाण कमी आहे. मात्र, दोन टप्प्यांत झालेल्या मोठ्या पावसामुळे नदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाली. या काळात नदीचे पाणी उपसण्यात आले. परिणामी, ‘टेंभू’, ‘ताकारी’ आणि म्हैसाळ सिंचन योजनांच्या लाभक्षेत्राला फायदा झाला. पावसाळ्यात किमान फळपिके वाळून जाण्याचे संकट टळले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.