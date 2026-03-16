Krushna River : ‘कृष्णा’काठी ‘पाणीबाणी’ अजून आठवडा चिंतेचा : कोयना धरणातील कामाचा परिणाम

सांगली : कोयना धरणाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने 'स्टिलिंग बेसीन' दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. हे काम आणखी तीन ते चार दिवस चालणार असल्याने कृष्णा नदीकाठासह 'टेंभू', 'ताकारी' आणि म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनांवर पाणी टंचाईची स्थिती निर्माण झाली आहे. धरणात पुरेसा पाणीसाठा असला तरी काम पूर्ण होईपर्यंत विसर्ग कमी ठेवावा लागत आहे. त्यामुळे तोवर पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन पाटबंधारे विभागाने केले आहे..'स्टिलिंग बेसीन' म्हणजे काय?धरणातून पाणी सोडताना ते उंचीवरून खाली पडते. खाली येताना पाण्यात प्रचंड ऊर्जा निर्माण होते. धरणातील दरवाजांतून बाहेर पडताना पाण्यात 'पोटेन्शियल एनर्जी' असते; ती खाली पडून आदळताना 'कायनेटिक एनर्जी'मध्ये रुपांतरित होते..यामुळे खालील जमिनीची मोठ्या प्रमाणात धूप होण्याची शक्यता असते. ही धूप कमी करण्यासाठी धरणाच्या तळाशी जी संरचना तयार केली जाते, तिला 'स्टिलिंग बेसीन' म्हणतात. वेगवेगळ्या धरणांवर त्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धती वापरल्या जातात..कोयना धरणात तीन वर्षांपूर्वी 'मेटल लायनिंग'चा पत्रा निघून पडला होता. त्यानंतर 'स्टिलिंग बेसीन'चे काम मर्यादित झाले होते. त्यामुळे धरणाच्या पायाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता होती. यावर्षी त्याची दुरुस्ती अत्यावश्यक असल्याने सातारा सिंचन मंडळाने पावसाळा संपताच हे काम हाती घेतले..विसर्गावर थेट परिणामकोयना धरणातील 'स्टिलिंग बेसीन'च्या दुरुस्तीमुळे धरणातून विसर्ग कमी करण्यात आला आहे. त्याचा परिणाम 'टेंभू', 'ताकारी' आणि म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनांवर झाला आहे. कोयना धरणात सध्या ६४.७४ टीएमसी जिवंत पाणीसाठा आहे, तर वारणा धरणात १७.७७ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध आहे..मात्र, आवश्यक तेवढा विसर्ग करता येत नसल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत. सध्या कोयना धरणातून २१०० क्युसेक पाणी 'केडीपीएच' टप्पा १ व २ मधून सोडण्यात येत आहे. वारणा धरणातून १७७० क्युसेक पाणी सोडण्यात आले आहे..सिंचन अडचणीतउन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असल्याने पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याची मागणी वाढत आहे. दरवर्षी १५ मार्चपासून धरणाच्या नदी-विमोचकातून १००० ते १५०० क्युसेक, तसेच 'केडीपीएच'मधून २१०० क्युसेक, असा एकूण ३६०० क्युसेक विसर्ग सोडला जातो..मात्र, सध्या सुरू असलेल्या कामामुळे नदी-विमोचकातून १००० ते १५०० क्युसेक विसर्ग देता येत नाही. फक्त 'केडीपीएच'मधून २१०० क्युसेक पाणी सोडले जात आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाणी लक्षात घेऊन कमी संख्येने पंप चालवणे हा सध्या एकमेव पर्याय उरला आहे..शेतकऱ्यांसाठी चिंताऊस तोडणी सुरू आहे, तर द्राक्ष हंगाम संपत आला आहे. उन्हाळी पिके, भाजीपाला, केळी आणि चाऱ्याची पिकेही मोठ्या प्रमाणावर घेतली आहेत. या सर्व पिकांचे सिंचन उपसा योजनांवर अवलंबून आहे. पाणी वेळेत व पुरेसे मिळणे अत्यावश्यक आहे. साधारण पंधरा दिवसांचा खंड पडल्यास अडचणी वाढू शकतात. त्यामुळे शेतकरी चिंतेत असून, सिंचन योजनांचे आवर्तन नियमित होण्याची प्रतीक्षा करत आहेत..दृष्टिक्षेपातकोयना धरणाची एकूण पाणी साठवण क्षमता : १०५ टीएमसीसिंचनासाठी उपलब्ध पाणी : ४२.५ टीएमसीवीज निर्मितीसाठी वापरले जाणारे पाणी : ६७ टीएमसीधरण दुरुस्तीचा परिणाम नदीकाठच्या व उपसा सिंचन योजनांवर.पंपगृह टप्पा १ मध्ये : टेंभू योजनेचे १६ पंप, ताकारीचे ८ ते १० पंप, म्हैसाळचे १३ ते १४ पंप सुरूटेंभू योजनेचे ५३, 'ताकारी'चे ६३ टक्के, 'म्हैसाळ'चे ५० टक्के पंप कार्यरतकोयना धरणातील 'स्टिलिंग बेसीन' दुरुस्तीचे काम आठवडाभर चालणारनदी-विमोचकातून आवश्यकतेनुसार १००० ते १५०० क्युसेक विसर्ग होणार.कोयना धरणाची सुरक्षा सर्वांत महत्त्वाची आहे. त्यासाठीचे दुरुस्तीचे काम सुरू असून, ते वेळेत पूर्ण होईल. आणखी चार-पाच दिवसांत काम पूर्ण होऊन आवश्यक विसर्ग सुरू होईल. धरणात पुरेसा पाणीसाठा असल्याने त्याची चिंता नाही. मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापासून सर्व सिंचन योजना आणि नदीकाठावरील योजना पूर्ण क्षमतेने चालवता येतील. तोवर शेतकऱ्यांनी सहकार्य करून पाणी जपून वापरावे.- चंद्रशेखर पाटोळे, अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे विभाग.