Koyna Dam Update : कृष्णाकाठच्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! कोयना धरणात 5 हजार क्युसेकहून अधिक पाण्याची आवक; जिवंत पाणीसाठा 'इतक्या' टीएमसीवर..

सांगली : जुलै उजाडताच सह्याद्रीच्या डोंगररागांत काळे ढग उतरून आले आहेत. पावसाने हजेरी लावत दिलासा दिला आहे. विशेषतः कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात दोन दिवसांत बराच पाऊस झाला आहे. परिणामी, कोयना धरणातील पाण्याची (Koyna Dam live storage update) आवक आता ५ हजार ५१६ क्युसेक इतकी झाली आहे. कृष्णाकाठावरील गावांसाठी ही अत्यंत महत्त्वाची घडामोड आहे..कोयना धरणातील आजचा पाणीसाठा १५.४७ टीएमसी आहे. त्यात जिवंत साठा आता १०.३५ टीएमसीवर पोहोचला आहे. कोयना परिसरात आज १७ मिलिमीटर, नवजा क्षेत्रात ४१ मिलिमीटर, महाबळेश्वरला ७० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून डोंगररागांतून पाणी खळाळून धरणाच्या दिशेने वाहते झाले आहे..Sindhudurg Rain Alert : सिंधुदुर्गात वरुणराजाचा हाहाकार! 'ऑरेंज अलर्ट'मुळे पूरस्थिती निर्माण होणार? NDRF चं पथक दाखल, समुद्रही खवळला, किनाऱ्याला धडकताहेत अजस्र लाटा.५ हजार ५१६ क्युसेक, हा आकडा सकारात्मक संकेत देणारा आहे. पुढील आठवडाभर पाऊस चांगला होईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठ्यात चांगली वाढ अपेक्षित आहे. कोयना धरणाची क्षमता १०५ टीएमसी आहे. यावर्षी एल-निनोच्या परिणामामुळे जून महिना कोरडा गेला..उन्हाळी पाऊस झालेच नाहीत. परिणामी, पूर्ण क्षमतेने उपसा सिंचन योजना चालवाव्या लागल्या. त्यामुळे धरणातील जिवंत साठा ८.६३ टीएमसी इतका खाली गेला होता. तो आणखी कमी झाला असता, तर अधिकच चिंता वाढली असती..Heavy Rain Kolhapur : 24 तासांत घाटमाथ्यावर धुवांधार पाऊस; राधानगरीसह कोल्हापुरातील धरणांमध्ये किती पाणीसाठा? पंचगंगेची पातळी साडेतेरा फुटांवर....सध्या कृष्णा नदीकाठावर शेतीसाठी पाणी उपशाला बंदी घालण्यात आली आहे. पाऊस नाही, त्यात पाणी उपसा बंदी, त्यामुळे पिके धोक्यात आली आहेत. पुढील आठवडाभर धरण क्षेत्रात चांगला पाऊस झाला, तर उपसाबंदी उठविण्याचा निर्णय जुलै संपण्यापूर्वीच घेतला जाऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.