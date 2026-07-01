Koyna Dam Water Level : ...अखेर दिलासादायक बातमी! तळ गाठणारे कोयना धरण पुन्हा भरणार; महाबळेश्वर-नवजातील पावसाने पाणीसाठ्यात मोठी वाढ, पाहा ताजी आकडेवारी

सांगली : कोयना महाबळेश्वर आणि नवजा परिसरात होत असलेल्या मध्यम स्वरुपाच्या पावसामुळे कोयना धरणातील पाणीसाठ्यात थोडी वाढ झाली (Koyna Dam latest water storage) आहे. धरणातील आजचा पाणीसाठा ९.३९ टीएमसी इतका झाला आहे. यावर्षी तो ८.६३ टीएमसी इतका खाली गेला होता. सुमारे सव्वादोन हजार क्युसेकने धरणात पाण्याची आवक सुरू आहे..जिल्ह्यात अद्याप पावसाला अपेक्षित सुरुवात झालेली नसली तरी वातावरणात थोडा बदल झालेला आहे. धरण पाणलोट क्षेत्रात मात्र गेल्या दोन आठवड्यांत कमी-अधिक प्रमाणात पाऊस झालेला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून धरणात पाण्याची आवक सुरू झाली असून, धरणाची पातळी तळाकडे जाण्याचे प्रमाण आता थांबले आहे. जून महिना सुरू झाल्यापासून पहिल्यांदाच धरणातील पाणीसाठ्यात वाढ नोंदवली गेली आहे..Koyna Dam Update : कोयना पाणलोट क्षेत्रात पावसाची जोरदार बॅटिंग, प्रतिसेकंद हजारो क्युसेक पाण्याची आवक; नवजा-महाबळेश्वरात रेकॉर्डतोड पाऊस, ओझर्डे धबधब्यावरही गर्दी.२३ जून रोजी ८.६३ इतकी पाणीपातळी नोंदवली गेली होती. त्यात आता वाढ होऊन उपयुक्त पाणीसाठा ९.३९ टीएमसी इतका झाला आहे. कृष्णा नदीकाठच्या शेतकऱ्यांसह नागरिक वस्तीतील लोकांसाठीदेखील ही बातमी दिलासा देणारी आहे..दृष्टिक्षेपात...धरणातील पाणीसाठा - १४.५१ टीएमसीउपयुक्त पाणीसाठा - ९.३९ टीएमसीपाऊस - कोयना - ३० मिलिमीटरनावजा - १३महाबळेश्वर - २१धरणातील आवक - २४१३ क्युसेकविसर्ग - शून्य.Kas Plateau Flower Season : पर्यटकांसाठी मोठी अपडेट! कास पठारावर फुलांचा हंगाम कधीपासून सुरू होणार? यंदा काय असणार खास? वनविभागाची पूर्वतयारी सुरू.सांगली जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पावसाची हजेरीसांगली शहरासह जिल्ह्यात आज हलका ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस झाला. जिल्ह्यात पुढील तीन ते चार दिवस पावसाचे स्वरूप भौगोलिक परिस्थितीनुसार बदलत राहणार आहे. पश्चिम भागात जोरदार, मध्य भागात हलका, तर पूर्वेकडील दुष्काळी पट्ट्यात रिमझिम पावसावरच समाधान मानावे लागणार आहे..जिल्ह्यातील शिराळा, वाळवा तालुक्यांत घाटमाथ्यालगतच्या परिसरात जोरदार पावसाचा अंदाज आहे. मिरज, तासगाव आणि कडेगाव तालुक्यांमध्ये हलका ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस अपेक्षित आहे. या भागात ढगाळ वातावरण राहून अधूनमधून रिमझिम किंवा संततधार सरी कोसळतील. त्यामुळे शेतीसाठी ओलावा टिकून राहण्यास मदत होणार असली, तरी मुसळधार पावसाची शक्यता कमी आहे..Tukaram Mundhe Pattern : तुम्ही खाताय ते पनीर खरंच शुद्ध आहे? रत्नागिरीत 127 ठिकाणे छापे, 77 संशयास्पद नमुने जप्त; मुंढे पॅटर्नच्या भीतीने नामांकित कंपन्यांचे एजंट फरार.जिल्ह्याच्या कवठेमहांकाळ, आटपाडी, खानापूर आणि जत या पूर्वेकडील दुष्काळी पट्ट्यात रिमझिम पावसाचा अंदाज आहे. खरीप पिकांसाठी अधिक समाधानकारक पावसाची प्रतीक्षा कायम राहण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात आज सकाळी आठ वाजता गेल्या २४ तासांत सरासरी ५.७ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून शिराळा तालुक्यात सर्वाधिक १९.९ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे..तालुकानिहाय आज व १ जूनपासून आतापर्यंत पडलेल्या पाऊस असा- आकडेवारी मिलिमीटरमध्ये मिरज ५ (७८.४), जत ०.१ (११३.७), खानापूर १.५ (१२२.६), वाळवा ९.४ (९९.४), तासगाव ३.६ (१२६.२), शिराळा १९.९ (१३५.४), आटपाडी ०.३ (१३१.७), कवठेमहांकाळ ३ (६२.६), पलूस ७.५ (८१.७), कडेगाव २.९ (५७)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.