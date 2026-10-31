Koyna Dam Controversy : दुष्काळात पाणी वाचवण्याचा 'महाप्रकल्प'! अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी पुन्हा कोयनेच्या शिवसागर जलाशयात? 1500 कोटींच्या प्रस्तावाची जोरदार चर्चा

सांगली : कोयना जलविद्युत निर्मितीसाठी सोडले जाणारे पाणी पुन्हा विद्युत पंपांद्वारे उपसून शिवसागर जलाशयात आणण्याचा प्रकल्प सध्या चर्चेत आला आहे. दुष्काळी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रस्तावाची चर्चा होत (Koyna Dam water reuse project Maharashtra) आहे. मात्र, हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आणणे हे महाकाय आव्हान आहे. त्यासाठी लागणारी गुंतवणूक, प्रकल्प उभारणीचा खर्च आणि त्याची उपयुक्तता यांचे गणित जुळणार का, याबाबत तज्ज्ञांना शंका आहेत. त्याऐवजी दुष्काळी परिस्थितीत जलविद्युत निर्मितीत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कपात करून उर्वरित पाणी सिंचनासाठी वळवणे हाच संयुक्तिक पर्याय असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे..नेमका विषय काय?कोयना धरणाची पाणी साठवण क्षमता १०५ टीएमसी आहे. त्यापैकी दरवर्षी सुमारे ६७ टीएमसी पाणी विद्युत निर्मितीसाठी वापरले जाते. यातील सुमारे २७ टीएमसी पाणी पावसाळ्यात धरण भरत असताना वापरले जाते. पावसाळा संपल्यानंतर धरणातील साठ्यापैकी सुमारे ४० ते ४२ टीएमसी पाणी विद्युत निर्मितीसाठी सोडले जाते. याशिवाय ४२.७ टीएमसी पाणी सिंचन योजनांसाठी वापरले जाते, तर सुमारे सात ते आठ टीएमसी पाण्याचे बाष्पीभवन होते..कोयना धरणावरील जलविद्युत प्रकल्पातून सोडले जाणारे पाणी कोकणाच्या बाजूला वाहून जाते. सुमारे ४०० मीटर खाली सोडल्यानंतर हे पाणी थेट अरबी समुद्राला जाऊन मिळते. त्याचा शेतीसाठी कोणताही उपयोग होत नाही. म्हणजेच धरणातील मोठ्या प्रमाणातील पाणी समुद्राला सोडले जाते. त्यामुळे हे पाणी पुन्हा उपसून शिवसागर जलाशयात आणावे का, याबाबत दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा सुरू झाली आहे..Koyna Dam Update : सांगली-सातारा भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! कृष्णा नदीवरील पाणी उपसाबंदी अखेर शिथिल, कोयना धरणातून 2100 क्युसेक विसर्ग सुरू.आर्थिक गणित जुळवणार कसे?कोयना धरणातील शिवसागर जलाशयातून पाणी सोडल्यानंतर ते सुमारे ४०० मीटर खाली जाते आणि पुढे समुद्राला मिळते. आता हेच पाणी पुन्हा ४०० मीटर उंचीवर आणण्याचा प्रस्ताव आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १० टीएमसी पाणी पुन्हा शिवसागर जलाशयात आणण्यासाठी किमान ७०० ते ८०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सध्याची गरज लक्षात घेता २० टीएमसी पाणी ‘लिफ्ट’ करायचे झाल्यास सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. याशिवाय पाणी उपसण्यासाठी लागणाऱ्या विजेचा खर्च वेगळाच..एकीकडे टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ योजनांचे पंप दुरुस्त करण्यासाठी, त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी किंवा नवीन पंप खरेदी करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. सांगलीतील शेरीनाल्याचे सांडपाणी कृष्णा नदीत मिसळू नये, यासाठीच्या योजनेला ९७ कोटी रुपये उपलब्ध होत नाहीत. अशा परिस्थितीत दीड हजार कोटी रुपयांची व्यवस्था कशी होणार, हा प्रश्न आहे. अर्थात, अशा मोठ्या प्रकल्पांसाठी जागतिक बँक अर्थसाहाय्य देण्यास तयार असते, हे वास्तवही नाकारता येणार नाही..विजेतील वाटा महत्त्वाचाराज्यात विविध स्रोतांमधून होणाऱ्या एकूण विद्युत निर्मितीत कोयना जलविद्युत प्रकल्पाचा वाटा केवळ १.६ टक्के आहे. त्यामुळे कोयनेतील विद्युत निर्मिती बंद झाली किंवा कमी झाली, तरी राज्याच्या एकूण वीज निर्मितीवर फार मोठा परिणाम होणार नाही. मात्र, कोयना प्रकल्पातून रात्रीच्या वेळी होणारी विद्युत निर्मिती महावितरणच्या वीज व्यवस्थेसाठी अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे जलविद्युत निर्मिती कमी करण्याचा निर्णय घेताना या बाबीचाही विचार करावा लागणार आहे..Koyna Hydroelectric Project : चिंताजनक! सह्याद्रीच्या डोंगरातून वाहतोय धबधबा; कोयनेच्या सर्जवेलमधून गळती, लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय, पाणीटंचाईचा धोका.प्रकल्प तोट्याचा : गुणालेजलसंपदा विभागाचे निवृत्त मुख्य अभियंता हनुमंत गुणाले यांनी कोयना धरणातून विद्युत निर्मितीसाठी सोडलेले पाणी पुन्हा जलाशयात आणण्याचा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नसल्याचे मत ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केले. ते म्हणाले, ‘‘जितके पाणी खाली सोडून एक युनिट वीज निर्माण होते, तितकेच पाणी पुन्हा जलाशयात आणण्यासाठी सव्वा युनिट वीज लागते. मग यात फायदा कसला? त्याऐवजी दुष्काळासारख्या परिस्थितीत आवश्यक तेवढीच वीज निर्मिती करून उर्वरित पाणी सिंचनासाठी देणे हा उपाय आहे. आम्ही २०१५ मध्ये तब्बल १५ टीएमसी पाणी सिंचनाकडे वळवले होते. ते शक्य आहे. हा प्रश्न तेव्हाच सुटेल, जेव्हा सह्याद्रीत पंप्ड स्टोअरेज योजना सुरू होतील. त्या निश्चितच फायद्याच्या आहेत. केवळ झाडांचे नुकसान होते, या दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहून चालणार नाही. हा व्यापक विषय व्यापक अर्थाने समजून घेण्याची गरज आहे.’’.अनिल बाबर यांनी मांडला होता प्रस्तावमाजी आमदार दिवंगत अनिल बाबर यांनी चार-पाच वर्षांपूर्वी हा प्रस्ताव मांडला होता. कोयना धरणातून तब्बल ६७ टीएमसी पाणी समुद्राला सोडणे योग्य नाही. हे पाणी पुन्हा उपसून सिंचनासाठी उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी जाहीरपणे केली होती. मात्र, त्यावेळी दुष्काळाऐवजी महापुराचे संकट होते. त्यामुळे या प्रस्तावावर गांभीर्याने चर्चा झाली नाही. आता दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने या विषयाला पुन्हा महत्त्व प्राप्त झाले आहे..कोयना धरणातील विद्युत निर्मितीसाठी वापरले जाणारे पाणी वाया न जाता ते पुन्हा सिंचनासाठी वापरता यावे, यासाठी पाणी ‘लिफ्ट’ करण्याचा प्रस्ताव सध्या विचाराधीन आहे. ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे.-राधाकृष्ण विखे-पाटील जलसंपदा मंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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