Koyna Dam Water Release : कोयना धरणातून 3983 क्युसेक विसर्ग; कृष्णा नदीची पातळी वाढणार, आज सायंकाळपर्यंत पाणी पोहोचणार सांगलीत

सांगली : कोयना धरणातून काल सकाळी आठ वाजता २ हजार ९३३ क्युसेकने विसर्ग वाढवण्यात आला. १ हजार ५० क्युसेक विसर्ग सुरू (Koyna Dam Water Release) होता. आता ३ हजार ९८३ क्युसेक पाणी कृष्णा नदीत सोडले असून, मंगळवारी (ता. २२) सायंकाळपर्यंत ते सांगलीत येण्याची अपेक्षा आहे. शेरीनाल्याच्या दूषित पाण्याने सांगली बंधाऱ्याजवळ भरलेले नदीपात्र वाहते होईल. त्याआधी शेरीनाल्याचे पाणी पंपाद्वारे उपसून धुळगाव योजनेला सोडले जाणार का, याकडे लक्ष आहे..पाटबंधारे विभागाने कोयना धरण व्यवस्थापनाकडे नदीत पाणी सोडण्याची मागणी होती. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे केलेली मागणी मान्य केली. सांगली बंधाऱ्याजवळ पाण्याची पातळी कमी आहे. शेरीनाला थेट मिसळत असल्याने दुर्गंधी येत आहे. पाण्याचा रंगही गडद हिरवा झाला आहे. त्यातच गणेशमूर्ती विसर्जन करण्याची वेळ सांगलीकरांवर आली..कोयना धरणातून पाणी सोडण्यात आल्याने कऱ्हाडपासून सांगलीपर्यंतचे कोरडे बंधारे भरले जातील. त्यानंतर पाणी सांगलीत येईल. पाणी गतीने पुढे सरकून सांगलीत लवकर पोहोचावे, यासाठी नदीकाठी उपसाबंदीचे आदेश लागू करण्यात आले आहेत..Radhanagari Dam Gate Opens : राधानगरी धरणाचा क्रमांक तीनचा स्वयंचलित दरवाजा उघडला; धरणातून 2628 क्युसेक विसर्ग, घाटमाथ्यावर दमदार पाऊस.गणेशोत्सवातील अत्यंत महत्त्वाचा नववा दिवस मंगळवारी आहे. रात्री उशिरापर्यंत सार्वजनिक मंडळांकडून नदीत विसर्जन केले जाते. त्याआधी नदीपात्र स्वच्छ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, त्याआधी शेरीनाल्याचे पाणी उपसण्यासाठीचे पंप महापालिकेकडून बसवले जाणार का, याकडे लक्ष लागले आहे. महापालिकेने त्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत..नदी कोरडी, वेळ लागणारकृष्णा नदी सध्या कोरडी पडली आहे. कऱ्हाडहून सुमारे चार हजार क्युसेक वेगाने पाणी येणार आहे. बंधारे भरत पाणी पुढे सरकणार आहे. त्यामुळे सांगलीपर्यंत पाणी पोहोचायला वेळ लागणार आहे. नदीच्या पाणीपातळीत काही प्रमाणात वाढ होणार आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या नागरिकांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.