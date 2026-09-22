पश्चिम महाराष्ट्र

Koyna Dam Water Release : कोयना धरणातून 3983 क्युसेक विसर्ग; कृष्णा नदीची पातळी वाढणार, आज सायंकाळपर्यंत पाणी पोहोचणार सांगलीत

Koyna Dam Water Release Increased to 3,983 Cusecs : कोयना धरणातून कृष्णा नदीत ३,९८३ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. मंगळवारी सायंकाळपर्यंत पाणी सांगलीत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
Koyna Dam Water Release

Koyna Dam Water Release

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : कोयना धरणातून काल सकाळी आठ वाजता २ हजार ९३३ क्युसेकने विसर्ग वाढवण्यात आला. १ हजार ५० क्युसेक विसर्ग सुरू (Koyna Dam Water Release) होता. आता ३ हजार ९८३ क्युसेक पाणी कृष्णा नदीत सोडले असून, मंगळवारी (ता. २२) सायंकाळपर्यंत ते सांगलीत येण्याची अपेक्षा आहे. शेरीनाल्याच्या दूषित पाण्याने सांगली बंधाऱ्याजवळ भरलेले नदीपात्र वाहते होईल. त्याआधी शेरीनाल्याचे पाणी पंपाद्वारे उपसून धुळगाव योजनेला सोडले जाणार का, याकडे लक्ष आहे.

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