Koyna Dam Water Release Update : शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा दिलासा! कोयनेचा विसर्ग वाढला; पहा किती क्युसेक वेगाने येतंय पाणी?

सांगली : मोठ्या खंडानंतर आज अखेर कोयना धरणाच्या नदी विमोचकातून विसर्ग सुरू करण्यात आला. त्यामुळे आता धरणातून एकूण विसर्ग ३६०० क्युसेक झाला आहे. दोन दिवसांत पाणी सांगलीपर्यंत (Koyna Dam Water Release Update) येणार आहे. नदीकाठी निर्माण झालेली पाणीबाणी आता होणार असून, सिंचन योजना पूर्ण क्षमतेने चालविल्या जाणार आहेत. .कोयना धरणाच्या पायथ्याला दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यात आले होते. त्यामुळे नदी विमोचकातून विसर्ग थांबविण्यात आला होता. विद्युत निर्मितीसाठी २१०० क्युसेक इतका विसर्ग कायम होता. मात्र, नदीवरून सिंचन योजना आणि टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना पूर्ण क्षमतेने चालविण्यासाठी ही विसर्ग पुरेसा नव्हता. परिणामी, सर्वच योजनांवरून निम्म्याहून अधिक पंप बंद ठेवण्याची वेळ आली होती. सिंचन योजनांवर ताण पडला होता..वादावादीचे प्रसंग उद्भवले होते. कोयना धरणाच्या स्टिलिंग बेसिनचे काम पूर्ण झाल्याशिवाय यावर मात करणे शक्य नसल्याने पाणी जपून वापरा, असे आवाहन पाटबंधारे विभागाने केले होते. अखेर काम पूर्ण झाले आणि धरणाच्या नदी विमोचक दरवाजातून १५०० क्युसेक इतका विसर्ग सुरू करण्यात आला..कोयना धरणातून होणारा विसर्ग आता एकूण ३६०० क्युसेक इतका झाला आहे. पुढील दोन दिवसांत पाणी सांगलीपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर टेंभू, ताकारी योजना सुरू होतील. वारणा धरणातून अतिरिक्त पाणीसाठा करण्यात येत आहे. म्हैसाळपर्यंत पाणी पोहोचल्यानंतर ही योजनादेखील पूर्ण क्षमतेने चालविली जाईल.