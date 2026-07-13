Koyna Dam Update : 12 दिवसांत तब्बल 41 TMC पाणी वाढले; पण धरण 100 टक्के भरण्यासाठी अजून किती पावसाची गरज? महाराष्ट्राच्या शेती अन् विजेबाबत चिंता वाढवणारी माहिती समोर

सांगली : कोयना धरणात सध्या ५३ टीएमसी पाणीसाठा झाला असून धरणाची एकूण साठवण क्षमता १०५ टीएमसी (Koyna Dam water level update 2026) आहे. धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्यासाठी आणखी ५२ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. जुलैच्या उर्वरित काळात पावसाने जोर कायम ठेवला, तरच धरण शंभर टक्के भरण्याची अपेक्षा आहे. तसे झाल्यासच जिल्ह्यातील शेतीचे अर्थकारण सुरळीत राहणार आहे..‘टेंभू’, ‘ताकारी’ आणि म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनांसह नदीकाठच्या पाणीपुरवठा योजना, तसेच राज्यातील महत्त्वाची जलविद्युत निर्मिती ही कोयना धरणावरच अवलंबून आहे. यंदा ‘एल-निनो’चा परिणाम जाणवेल, असे संकेत आधीच मिळाले होते..जून महिना जवळपास कोरडाच गेला. मात्र, जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात कोयना पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या सलग मुसळधार पावसामुळे धरणातील पाणीसाठ्यात मोठी वाढ झाली. अवघ्या १२ दिवसांत सुमारे ४१ टीएमसी पाण्याची भर पडली. तत्पूर्वी धरणातील साठा केवळ ११ टीएमसीवर आला होता. त्यातील जिवंत साठा केवळ आठ टीएमसी इतकाच उरला होता. त्यामुळे कृष्णा नदीकाठावर उपसाबंदीचे आदेशही लागू करावे लागले होते..Kolhapur Monsoon Rainfall : धरण क्षेत्रांत 41 दिवसांत 36 वेळा अतिवृष्टी; सर्वाधिक पाटगाव क्षेत्रात, सर्फनालामध्ये 24 तासांत 347 मिमी.ची नोंद.सध्या धरण निम्मे भरल्याने काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी तो पुरेसा नाही. धरण पूर्ण भरल्यासच जिल्ह्याचे शेती अर्थकारण स्थिर राहील. याशिवाय, महाराष्ट्रातील प्रमुख जलविद्युत प्रकल्पही पूर्ण क्षमतेने चालविणे शक्य होईल..अडीच लाख हेक्टर शेतीचा आधारकोयना आणि वारणा धरणांतील पाण्यावर जिल्ह्यातील सुमारे अडीच लाख हेक्टर शेती अवलंबून आहे. कोयना धरणावर प्रामुख्याने ‘टेंभू’ व ‘ताकारी’, तर वारणा धरणावर म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना कार्यरत आहेत. मात्र, म्हैसाळ योजनेसाठीही कोयनेचे पाणी वापरले जाते. नदीकाठच्या सिंचन योजनाही याच पाण्यावर चालतात. डाळिंब, द्राक्ष, भाजीपाला यांसारख्या नगदी पिकांचे उत्पादन या पाण्यावरच अवलंबून आहे. मात्र, गेल्या दशकात सिंचन योजनांच्या लाभक्षेत्रात ऊस लागवड मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. दुष्काळी परिस्थितीत सिंचनाचे मौल्यवान पाणी उसासाठी वापरणे कितपत परवडणारे आहे, यावर आता गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे..Sangli Weather Forecast Next 5 Days : कोयना, चांदोली धरण क्षेत्रात पावसाची विश्रांती! 24 ते 25 जुलैनंतर मॉन्सून पुन्हा सक्रिय होण्याची शक्यता, पाहा हवामान अंदाज.विद्युत निर्मितीत कपात होणार?कोयना धरणावर राज्यातील सर्वांत मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांपैकी एक प्रकल्प कार्यरत आहे. या प्रकल्पासाठी दरवर्षी सुमारे ६७ टीएमसी पाणी राखीव ठेवले जाते. जलविद्युत निर्मितीनंतर हे पाणी पश्चिमेकडे समुद्रात जाते आणि त्याचा शेतीसाठी उपयोग होत नाही. त्यामुळे पाणीटंचाई तीव्र झाल्यास विद्युत निर्मितीसाठी राखीव पाण्यात कपात करण्याचा पर्याय विचारात घेतला जाऊ शकतो..गतवर्षीचे पाणी वितरण (टीएमसीमध्ये)वर्षभरातील पाण्याची आवक : १७८वक्र दरवाजांतून विसर्ग : ६४.६७‘केडीपीएच’ पूर विसर्ग : १४.५३एकूण पूर विसर्ग : ७९.२०पश्चिमेकडील जलविद्युत निर्मितीसाठी वापर : ६७.५०सिंचनासाठी वापर : ४०बाष्पीभवन : ८.१२.IMD Weather Forecast : 500 मिमीवरून पाऊस थेट शून्यावर! पुणे, कोकण आणि घाटमाथ्यावरील पावसाला अचानक का लागला ब्रेक? 'आयएमडी'ने दिले स्पष्टीकरण.इतिहासात डोकावताना...२०१५ : इतिहासातील सर्वांत कमी पाण्याची आवक; धरण केवळ ६५ टीएमसीपर्यंतच भरले.२०२३ : अपुऱ्या पावसामुळे धरण पूर्ण भरले नाही; साठा सुमारे ९१ टक्के राहिला.१९७२ : पश्चिम महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळी वर्ष; त्या वर्षीही कोयना धरण पूर्ण क्षमतेने भरले नव्हते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.