Koyna Dam Update : 'एल-निनो'चं संकट टळलं! अवघ्या 2 आठवड्यांत बदललं चित्र; कोयना धरण 80 टीएमसीच्या उंबरठ्यावर, 'कृष्णा'काठच्या शेतीचा प्रश्न मिटणार

सांगली : ‘एल्-निनो’चे संकट घोंघावत असताना अवघ्या दोन आठवड्यांच्या पावसाने कमाल केली आहे. कोयना धरणात आतापर्यंत ७७ टीएमसी साठा झाला आहे. सध्याची पाण्याची आवक पाहता लवकरच धरणातील साठा ८० टीएमसीवर जाण्याची शक्यता (Koyna Dam reaches 77 TMC) आहे. त्यानंतर परिस्थिती पाहून धरणातून विसर्ग सुरू केला जाऊ शकतो. ‘कृष्णा’काठासह सिंचन योजनांवर विसंबून काही लाख शेतकऱ्यांसाठी ही अत्यंत दिलासादायक आणि आगामी हंगामासाठी महत्त्वाची बातमी आहे..कोयना धरणाची साठवण क्षमता १०५ टीएमसी आहे. सध्या धरणात ७७ टीएमसी साठा असून, जिवंत साठा ७२ टीएमसी आहे. सध्या कोयना परिसरात २१, नवजा २१ मिलिमीटर पाऊस आहे. महाबळेश्वरला उघडीप आहे. धरणात येणाऱ्या पाण्याचा वेग साधारणपणे २२ हजार ५३० क्युसेक इतका आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्यात धरणात अपेक्षित साठा होणार, हे निश्चित आहे. जुलैअखेर धरणात ८० टीएमसी साठा होणे, ही अत्यंत दिलासादायक गोष्ट आहे..Satara MIDC Land Acquisition Project : खंडाळा, निगडी-वर्णेत नवी एमआयडीसी; साताऱ्यात उद्योगांसाठी हजारो एकर जागा होणार उपलब्ध; संपादन अंतिम टप्प्यात.सांगली, सातारा जिल्हाधिकारी आणि पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांची यावर्षीच्या पावसाळी नियोजनाबाबत बैठक झाली होती. तीत यंदा धरण शंभर टक्के भरण्यासाठी विसर्गाच्या नियोजनात आवश्यक बदलावर चर्चा झाली होती. जोवर धरणात ८० टीएमसी साठा होत नाही, तोवर विसर्ग सुरू करू नये, असे ठरले होते. आता त्यानंतर पाण्याचा विसर्ग केला जाऊ शकतो..Maharashtra Loan Waiver : शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची तिसरी यादी जाहीर! 16 लाख 96 हजार शेतकऱ्यांचा समावेश; तुमचे नाव 'या' पोर्टलवर करा चेक.आठचे झाले ७८यावर्षी धरणात केवळ ८ टीएमसी पाणी शिल्लक होते. २३ जूनला ही अवस्था होती. त्यानंतर ‘कृष्णा’काठी शेतीसाठी उपशाला बंदी घालण्यात आली. शेती संकटात येणार, असेच चित्र होते. सुदैवाने जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात दमदार पाऊस झाला. पिके वाचलीच, शिवाय खरिपाची पेरणीही झाली. आता गेल्या आठवड्यात पुन्हा पाऊस झाला आणि खरिपाची पिके वाचली, शिवाय धरणातील साठ्यात वेगाने वाढ होत तो आता तो ७७ टीएमसी झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.