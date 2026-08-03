Krishna River Water Level : कोयना धरणातून 33 हजारांवर विसर्ग; कृष्णा नदीने ओलांडली 30 फुटांची पातळी, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा!

सांगली : कोयना धरणात ९१ टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. धरण पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचा जोर थोडा कमी झाला आहे. अगदी मध्यम स्वरूपाचा पाऊस कायम (Krishna River water level in Sangli today) आहे. त्यामुळे धरणातून विसर्ग कमी करण्यात आला आहे. तो आता ३३ हजारांवर नेण्यात आला आहे. काल दिवसभर कृष्णा नदीच्या पाणीपातळीत संथ वाढ सुरूच होती. सायंकाळपर्यंत पाणी ३० फुटांकडे सरकले होते. .कोयना धरणाची पाणीपातळी नियंत्रित करण्यासाठी काल सायंकाळी ६ वाजता धरणाचे सहा वक्र दरवाजे ६ फुटांवरून ५ फुटांपर्यंत खाली आणण्यात आले. २९,१७३ क्युसेक विसर्ग कोयना नदीपात्रात सोडण्यात आला. कोयना धरण पायथा विद्युतगृहाचे एक युनिट सुरू असून, त्याद्वारे १०५० क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. कोयना नदीत एकूण ३०,२२३ क्युसेक विसर्ग सुरू झाला आहे. पावसाच्या प्रमाणानुसार व येव्यानुसार सांडव्यावरून विसर्ग वाढविला जाऊ शकतो..Sangli Kolhapur Flood Risk : कर्नाटकची मुजोरी अन् सांगली-कोल्हापूरला पुराचा धोका! आलमट्टी धरणाच्या पाणीसाठ्यावरून 'इरिगेशन फेडरेशन'चा इशारा.धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे नदीच्या पाणीपातळीत वाढ होणार असल्याने नदीपात्राजवळील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात येत आहे. तरी नदीतीरावरील गावातील नागरिकांनी नदीपात्रात जाऊ नये. नदीकाठावरील ग्राम प्रशासन व संबंधित यंत्रणा यांनी नोंद व उचित खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन कार्यकारी अभियंत्यांनी केले आहे..India Monsoon Forecast : विदर्भ-मराठवाड्यासाठी दिलासादायक बातमी! बंगालच्या उपसागरातील घडामोडींमुळे जुलै तर तरला, पण पुढील 2 महिने कसा राहील मॉन्सून? पाहा काय सांगतो IMD रिपोर्ट.दृष्टिक्षेपातकोयनेतील साठा ९१.४२ टीएमसीजिवंत साठा ८६.३०पाऊस -कोयना २० मिमी, नवजा ३२ मिमी, महाबळेश्वर २३ मिमी.कोयनेतील आवक ३८ हजार ३८७ क्युसेकविसर्ग ३३ हजार ८२६ क्युसेकआलमट्टीतील पाणीसाठा ११२.२९आलमट्टीतून विसर्ग १ लाख १० हजार क्युसेक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.