Ujani Water Project : सोलापूर, धाराशिवसह 6 जिल्ह्यांची चिंता मिटणार! कृष्णेचे पुराचे पाणी उजनीत वळवण्यासाठी युद्धपातळीवर हालचाली, काय आहे 19 हजार कोटींची योजना?

सांगली/सोलापूर : कृष्णा नदीचे पाणी दुष्काळी भागाला देण्यासाठी एशियन बँकेच्या मदतीने १९ हजार कोटींची ‘कृष्णा फ्लड डायव्हर्शन’ योजना राबविली जाणार (Krishna river water diversion to Ujani Dam) आहे. या योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या अन्वेषण विभागाने आजपासून चार कामांची १६ कोटी ८१ लाख रुपयांची निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सर्वेक्षणाची निविदा अंतिम केली जाणार आहे. .कृष्णेचे पाणी उजनीत आणण्यासाठी युद्धपातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागांतर्गत येणाऱ्या महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाच्या पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण विभागाने ही ई-निविदा प्रसिद्ध केली आहे..सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा नदीचे पाणी दुष्काळी भागात देण्याच्या प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण व अन्वेषण करून संकल्पन, अंदाजपत्रक व प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी (२९ किमी) २ कोटी ५८ लाख ६३ हजार रुपयांची निविदा आहे. त्यानंतर सातारा जिल्ह्यातील याच कामांसाठी (२९ किमी) ३ कोटी ९५ लाख ८९ हजार रुपयांची, सातारा जिल्ह्यातील तिसऱ्या टप्प्यातील याच कामासाठी (२६ किमी) ४ कोटी ५३ लाख ०२ हजार रुपयांची निविदा काढण्यात आली आहे..Koyna Dam Water Storage : कोयना धरणातून विसर्ग पूर्णपणे बंद! पावसाने उघडीप देताच व्यवस्थापनाचा महत्त्वाचा निर्णय; पाहा किती टीएमसी साठा शिल्लक?.चौथ्या टप्प्यामध्ये कृष्णा नदीचे पाणी सांगली, पुणे, सोलापूर, सातारा, धाराशिव आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांत देण्यासाठी प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण, अन्वेषण करून संकल्पन, अंदाजपत्रक व प्रकल्प अहवाल तयार केला जाणार आहे. त्यासाठी ५ कोटी ६३ लाख ३३ हजार रुपयांची निविदा काढली आहे..शासनाच्या महाटेंडर्स संकेतस्थळावर उद्यापासून (ता. २२) या निविदा उपलब्ध असणार आहेत. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निविदा निश्चित झाल्यानंतर या कामाला गती येणार आहे. कृष्णा फ्लड डायव्हर्शनमधून ६० टीएमसी पाणी उजनीत आणले जाणार आहे. त्यातील जवळपास ४० टीएमसी पाणी सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाला उपलब्ध होणार आहे..Satara IT Park : सातारकरांचे स्वप्न अखेर पूर्ण! 42.5 हेक्टर जागा एमआयडीसीच्या ताब्यात; 'आयटी पार्क'चे काम वेगात, खाणी-जुनी मिशनरी हटवण्याच्या हालचाली.फडणवीसांनी काढला तोडगामाणचे तत्कालीन आमदार व विद्यमान पालकमंत्री जयकुमार गोरे, माढ्याचे तत्कालीन खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, माढ्याचे तत्कालीन आमदार बबनराव शिंदे, करमाळ्याचे तत्कालीन आमदार संजय शिंदे, माळशिरसचे तत्कालीन आमदार राम सातपुते यांनी या योजनेसाठी विद्यमान मुख्यमंत्री व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला. फडणवीस यांनी २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कृष्णा फ्लड डायव्हर्शनसाठी मुंबईत बैठक घेतली. बैठकीनंतर प्रकल्पाला खऱ्या अर्थाने गती मिळाली आहे. या योजनेसाठी एशियन बँकेने निधी देण्याची तयारी दर्शविल्याने आतापर्यंत चर्चेत असलेला प्रकल्प प्रत्यक्षात साकारण्याच्या दिशेने पाऊले पडू लागली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.