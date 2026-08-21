पश्चिम महाराष्ट्र

Ujani Water Project : सोलापूर, धाराशिवसह 6 जिल्ह्यांची चिंता मिटणार! कृष्णेचे पुराचे पाणी उजनीत वळवण्यासाठी युद्धपातळीवर हालचाली, काय आहे 19 हजार कोटींची योजना?

Krishna River Water to Reach Ujani Dam : कृष्णा नदीचे ६० टीएमसी पाणी उजनीत आणण्यासाठी १९ हजार कोटींच्या कृष्णा फ्लड डायव्हर्शन योजनेला वेग आला असून, सर्वेक्षणासाठी १६.८१ कोटी रुपयांची चार निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
Krishna river water diversion project for Solapur

Krishna river water diversion project for Solapur

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली/सोलापूर : कृष्णा नदीचे पाणी दुष्काळी भागाला देण्यासाठी एशियन बँकेच्या मदतीने १९ हजार कोटींची ‘कृष्णा फ्लड डायव्हर्शन’ योजना राबविली जाणार (Krishna river water diversion to Ujani Dam) आहे. या योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या अन्वेषण विभागाने आजपासून चार कामांची १६ कोटी ८१ लाख रुपयांची निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सर्वेक्षणाची निविदा अंतिम केली जाणार आहे.

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