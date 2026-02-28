ईश्वरपूर (सांगली) : ‘‘कृष्णी नदीत राजारामबापू पाटील साखर कारखान्याने (Rajaram Bapu Patil Sahakari Sakhar Karkhana) मळीमिश्रित पाणी सोडल्यामुळे लाखो मासे मृत्युमुखी पडले. त्याची चौकशी करावी,’’ अशी मागणी आमदार सदाभाऊ खोत यांनी विधानसभेत ‘पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’ मांडताना केली..कृष्णा नदीपात्रात मळीमिश्रीत रसायनयुक्त पाणी सोडल्यामुळे लाखो मासे मृत्युमुखी पडले आहेत. त्याविषयी सदाभाऊंनी विधानभवनाच्या सभागृहात आज मुद्दा उपस्थित केला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली..सदाभाऊ खोत म्हणाले, ‘‘राजारामबापू पाटील सहकारी साखर कारखान्याकडून मळीमिश्रीत सांडपाणी नदीपत्रात सोडले गेले आहे. त्यामुळे बोरगाव-फारणेवाडी येथे लाखो मासे मृत्युमुखी पडलेले आहेत. अशा घटना वारंवार होऊन सुद्धा या संदर्भामध्ये दखल घेतली जात नाही..Nagpur Rare Earth Discovery : विदर्भाचं भाग्य उजळणार! 'वेकोलि'च्या खाणीत सापडला मौल्यवान खनिजांचा साठा; पाहा कोणत्या 6 खाणी आहेत या यादीत.यासंदर्भात यापूर्वी हरित लवादाकडे तक्रार करण्यात आलेली असतानाही कारवाई झाली नाही, ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी घटनास्थळी पाहणी करून अहवाल सादर करतात. मात्र प्रत्यक्षात दोषींवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही.’’.ते म्हणाले, ‘‘कारखान्याच्या धुरड्यामधून निघणारा धूर बोरगाव व आसपासच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पसरत आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले व शेतकरी बांधव यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. श्वसनाचे विकार डोळ्याची जळजळ व इतर आरोग्यविषयक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत..Shaktipith Highway Protest : 'एक इंचही जमीन देणार नाही'; वाळव्यात शक्तिपीठ महामार्गाला तीव्र विरोध, ईश्वरपुरात मोर्चा.नदीपात्रात सोडण्यात आलेल्या सांडपाण्याची तत्काळ वैज्ञानिक तपासणी करून अहवाल जाहीर करावा. वायू प्रदूषणावरती नियंत्रणासाठी आधुनिक प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बसवून त्याची नेहमी तपासणी करावी. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कायमस्वरुपी यंत्रणा उभारावी.’’.संपर्क होऊ शकला नाहीआमदार सदाभाऊ खोत यांनी केलेल्या आरोपांवर राजारामबापू साखर कारखान्याचे मत जाणून घेण्यासाठी आम्ही कारखान्याचे अध्यक्ष प्रतीक पाटील यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो होऊ शकला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.