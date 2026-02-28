पश्चिम महाराष्ट्र

Krishna River Fish Death in Sangli : राजारामबापू कारखान्‍याने कृष्णा नदीत पाणी सोडल्यामुळे लाखो मासे मेले; सदाभाऊ खोत यांचा गंभीर आरोप

Massive Fish Death Reported in Krishna River Near Sangli : सांगलीतील कृष्णा नदीत साखर कारखान्याच्या मळीमिश्रित सांडपाण्यामुळे लाखो मासे मृत्युमुखी पडल्याचा आरोप होत असून, आमदार सदाभाऊ खोत यांनी विधानसभेत चौकशीची मागणी केली आहे.
Krishna River Fish Death in Sangli

Krishna River Fish Death in Sangli

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

ईश्वरपूर (सांगली) : ‘‘कृष्णी नदीत राजारामबापू पाटील साखर कारखान्याने (Rajaram Bapu Patil Sahakari Sakhar Karkhana) मळीमिश्रित पाणी सोडल्यामुळे लाखो मासे मृत्युमुखी पडले. त्याची चौकशी करावी,’’ अशी मागणी आमदार सदाभाऊ खोत यांनी विधानसभेत ‘पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’ मांडताना केली.

Loading content, please wait...
Sadabhau Khot
Sangli
pollution
Sugar Factory
fish
krishna river
pollution update

Related Stories

No stories found.