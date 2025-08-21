Krishna River Flood Sangli : कृष्णा नदीचे पाणी सांगलीत घुसले, पाणी पातळी गेली ४० फुटांवर; कोयनेचा विसर्ग स्थिर, चांदोलीतून कपात

सांगलीत रात्री उशिरापर्यंत स्थलांतर सुरू, १२५ कुटुंबातील ६१७ लोकांचे स्थलांतरजामवाडी, सूर्यवंशी प्लॉट, कर्नाळ रस्ता, दत्तनगर, आरवाडे पार्कमध्ये शिरले पाणीस्थलांतरितांसाठी ८ ठिकाणी व्यवस्था, मंगल कार्यालये घेतली ताब्यात१२ प्रमुख मार्गांवर पाणी, वाहतूक बंद, नदीकाठच्या पर्यटन, रिल्स, फोटो शूटसाठी बंदी आदेश.Sangli Rain News : कृष्णा आणि वारणा नदीला पूर आला असून, नदीकाठचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. नदीच्या पाणी पातळीत झपाट्याने वाढ होत असल्याने सांगली शहरासह जिल्ह्यातील नदीकाठच्या भागात धास्तीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कृष्णा नदीच्या पाणी पातळीत मध्यरात्री २ ते आज सायंकाळी सात या १७ तासांमध्ये तब्बल दहा फुटांची वाढ झाली. त्यामुळे सांगली शहराच्या जामवाडी, सूर्यवंशी प्लॉट, दत्तनगर, कर्नाळ रस्ता या भागात पाणी घुसले. दिवसभर झपाट्याने पाणी पातळी वाढत निघाल्याने या भागातून नागरिकांचे स्थलांतर करण्यात आले..दरम्यान, कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात आज सकाळपासून पावसाचा जोर ओसरला असून, धरणातील विसर्ग रात्री उशिरापर्यंत ९५ हजार ३०० क्युसेक इतका स्थिर ठेवण्यात आला होता. त्यात रात्री उशिरा कपात करण्याबाबत विचार सुरू होता. त्याआधीच कऱ्हाड येथे कोयना पुलाजवळ दुपारी २ वाजल्यापासून पाणी पातळी स्थिरावली आणि महापुराचा धोका टळेल, असे आशादायक चित्र निर्माण झाले.कोयना धरणातील विसर्गात संभाव्य घट, पावसाची उघडीप यामुळे सांगलीत आयर्विन पुलाजवळ पाणी पातळी ४३ ते ४५ फुटांपर्यंत वाढून पाणी स्थिरावू लागेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. परिणामी, या घडीच्या परिस्थितीनुसार कृष्णा नदी धोका पातळी ओलांडणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. त्याचवेळी वारणा धरणातील विसर्ग आज दुपारी कमी करण्यात आली. ३२ हजार ६२७ क्युसेक विसर्ग सुरू होता, तो २९ हजार ८०७ क्युसेक करण्यात आला..नदीकाठावर चिंताकृष्णा आणि वारणा नदीकाठावरील नागरिकांनी रात्र जागून काढली. नदीच्या पाणी पातळीत झपाट्याने वाढ होत असल्याने जनावरांचे, लोकांची गरज लागली तर स्थलांतर करण्यासाठी सर्वांनी तयारी ठेवली होती. अनेकांनी घरातील साहित्य बांधायला सुरुवात केली होती. पाणी वाढेल तसे लोकांनी घरे सोडली. वाळवा, शिराळा, पलूस तालुक्यांसह मिरज पश्चिम भागातील नदीकाठच्या गावांमध्ये याबाबत दक्षता घेण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेने येथील परिस्थितीचा आढावा घेत लोकांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला.पाऊस उघडल्याने दिलासागेल्या तीन दिवसांपासून जिल्ह्यासह कोयना धरण, वारणा धरण पाणलोट क्षेत्रात संततधार सुरू होती. वारणा आणि नवजा क्षेत्रात तर अतिवृष्टी नोंदवली गेली. नवजाला ३९१ मिलिमीटर पाऊस झाला. आज तीच स्थिती राहिली असती तर धडकी भरेल, असे वातावरण झाले असते. परंतु, सकाळपासून सर्वच ठिकाणी पावसाचा जोर ओसरला. कोयना धरण क्षेत्रात ३३ मिलिमीटर, नवजाला ४४ मिलिमीटर, महाबळेश्वरला ५३ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. जिल्ह्यात जवळपास पावसाने उघडीप दिली आणि त्यामुळेच दिलासा मिळाला..Sangli News : राज्यात द्राक्ष बागांचे नेमके क्षेत्र किती?; द्राक्ष संघ, कृषी विभागाच्या आकडेवारीत तफावत.चुकांवर बोटसेवानिवृत्त अभियंता व सदस्य कृष्णा महापूर नियंत्रण कृती समितीचे सदस्य प्रभाकर केंगार म्हणाले,‘‘केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे आत्ताही आपण उल्लंघन केले आहे. ३१ ऑगस्टअखेर ७७ टक्के इतकेच धरण साठे भरून घेतले पाहिजेत. त्याऐवजी आपण ९० ते ९५ टक्के धरणे भरून घेतली आहेत. सुदैवाने काल रात्रीपासून पावसाने उघडीप दिल्याने आपल्याला संधी मिळाली आहे.सध्या सांगलीतील पूरपातळी पावसाच्या पाण्यापेक्षाही धरणांतील विसर्गाचा परिणाम आहे. प्रशासनाने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवत आलमट्टीचा विसर्ग साडेतीन लाख क्युसेक करण्यासाठी भाग पाडले पाहिजे. तरच आलमट्टीची सध्याची पाणी पातळी ५१९.३० मीटरवरुन ५१७ मीटरवर येईल. तेवढी पाणी पातळी नियंत्रित केली तर आपल्याकडे शिरोळ तालुक्यातील विसर्गाची गती वाढेल. सध्या सांगलीत आयर्विन पुलाजवळच्या गतीच्या निम्मीच गती शिरोळ तालुक्यात नृसिंहवाडीजवळ आहे. याची प्रशासनाने गंभीरपणे दखल घेतली कार्यवाही केली पाहिजे.’’कृष्णा-कोयना-वारणा नद्यांच्या मुक्त पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोरे ओसरला असला तरी धरणातून विसर्ग सुरु आहे. मुक्त पाणलोट क्षेत्रातील पावसामुळे कृष्णा नदीची आयर्विन पूल येथे पाणी पातळी आज रात्रीपासून वाढत जाऊन गुरुवारी २१ ऑगस्ट रोजी ४२ फूट ते ४३ फूटपर्यंत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या गावातील ग्रामस्थ, शेतकऱ्यांनी सतर्क रहावे.- ज्योती देवकर, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे.कृष्णा स्थिरावतेयकऱ्हाड येथे कोयना पुलावर पाणी पातळी स्थिरावली आहे, ही अत्यंत सकारात्मक बातमी समोर आली आहे. आज दुपारी २ वाजता येथील पातळी ४३.३ फूट इतकी झाली, त्यानंतर पाणी स्थिरावले. सायंकाळी सात वाजतादेखील हीच पातळी कायम होती. परिणामी आता सांगलीत बुधवारी रात्री ११ वाजता आयर्विन पुलाजवळ पाणी पातळी ४० फुटांवर गेली होती. या घडीला जी स्थिती आहेत, त्यानुसार ती ४३ ते ४५ फुटांपर्यंत स्थिरावू शकते, असा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यामुळे धोका पातळीच्या आधी पाणी स्थिर होईल. कोयना पाणलोट क्षेत्रात पावसाची स्थिती अशीच राहिली तर पाणी पातळी घटू लागेल, अशी अपेक्षा आहे.चांदोलीतून विसर्ग आणखी कमीवारणा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टीची तीव्रता थोडी कमी झाल्याने आज रात्री दहा वाजता सांडव्यातून २८ हजार १७७ ने सुरू असलेला विसर्ग कमी करून २२ हजार ४६० क्युसेक करण्यात आला. सांडव्यातून व विद्युतगृहातून १६३० क्युसेक असा २४ हजार ०९० क्युसेक विसर्ग वारणा नदीपात्रात सोडण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 