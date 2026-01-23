पश्चिम महाराष्ट्र

Krishna River : प्रशासन झोपेत, कृष्णा प्रदूषणाच्या विळख्यात; नदीकाठच्या गावांचा आरोग्य प्रश्न ऐरणीवर

Chemical Waste : कृष्णा नदी पुन्हा एकदा प्रदूषणाच्या गंभीर संकटात सापडली आहे. मळीमिश्रित व रसायनयुक्त पाणी नदीत मिसळल्याने तांबव्याचा डोह परिसरातील पाणी काळपट झाले आहे.
Polluted Krishna River water showing dark color and foam near Tambavya Dhoh.

Polluted Krishna River water showing dark color and foam near Tambavya Dhoh.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बहे : कृष्णा नदी पुन्हा एकदा प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडत आहे. गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून नदीत मोठ्या प्रमाणावर रसायनयुक्त, मळीमिश्रित पाणी सोडले जात असल्याने तांबव्याचा डोह परिसरातील पाणी काळपट झाले आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
water
pollution
Paschim maharashtra
River
Water Bill
Water Conservation
Water and Sanitation Mission Department
chemicals
Water Mix chemical
waste
industrial pollution control
health effects of pollution

Related Stories

No stories found.