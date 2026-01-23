Krishna River : प्रशासन झोपेत, कृष्णा प्रदूषणाच्या विळख्यात; नदीकाठच्या गावांचा आरोग्य प्रश्न ऐरणीवर

बहे : कृष्णा नदी पुन्हा एकदा प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडत आहे. गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून नदीत मोठ्या प्रमाणावर रसायनयुक्त, मळीमिश्रित पाणी सोडले जात असल्याने तांबव्याचा डोह परिसरातील पाणी काळपट झाले आहे. .पाण्याचा रंग काळसर-हिरवट होत आहे. त्यावर तेलकट थर व फेसाळलेपणा दिसून येत आहे. त्यामुळे नदीचे पर्यावरणीय आरोग्य गंभीर धोक्यात आले आहे.आधीच नदीपात्रात पाण्याची पातळी कमी आहे. कोयना धरणातून अधूनमधून कृष्णा नदीत पाणी सोडले जाते. .Darna River Pollution : दारणा नदी की गटारगंगा? ५० हजार लोकसंख्येचे सांडपाणी थेट पात्रात; नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात.नेमका याच परिस्थितीचा गैरफायदा घेत रसायनयुक्त व दूषित पाणी नदीत सोडले जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. पाणी काळपट होणे, फेसाळण्याचे प्रमाण वाढणे यामुळे नदीतील प्राणवायूचे प्रमाण घटत आहे.हजारो मासे व अन्य जलचरांसाठी ही परिस्थिती घातक ठरत आहे. .उन्हाळ्यात अशा प्रकारचे दूषित पाणी नदीत मिसळल्यास नदीकाठच्या रहिवाशांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.मळीमिश्रित पाणी तसेच विविध उद्योगांमधून थेट नदीत सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यामुळे जलप्रदूषणाची समस्या तीव्र होत आहे. .Chandrabhaga River Pollution: कोट्यवधींचा खर्च पाण्यात! पवित्र चंद्रभागा नदीला प्रदूषणाचा विळखा; जलचर प्राणी,भाविकांचे आरोग्य धोक्यात...मागील दोन-तीन वर्षांतही याचा मोठा फटका बसला होता. त्या वेळी हजारो मासे मृत झाले होते. नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांना या प्रदूषणाचा थेट फटका बसत असून, पिण्याचे पाणीही दूषित होत आहे. परिणामी त्वचारोग, पोटाच्या विकारांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. .विशेषतः लहान मुले व वृद्ध नागरिकांना याचा अधिक त्रास होत आहे. प्रशासनाने हे संकट डोळ्याआड न करता तातडीने लक्ष घालावे व दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी नदीकाठच्या नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.