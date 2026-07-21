Sangli Flood Alert : कृष्णा नदीचा प्रवाह वाढला; महापुराचा धोका टाळण्यासाठी हिप्परगीचे सर्व दरवाजे उघडा, महाराष्ट्राचे कर्नाटक सरकारला पत्र, आलमट्टीची काय स्थिती?

सांगली : महाराष्ट्रात कृष्णा नदीच्या धरण क्षेत्रात, तसेच मुक्त पाणलोट क्षेत्रात सध्या चांगला पाऊस होत आहे. आगामी काळात नदीच्या प्रवाहात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सांगली पाटबंधारे विभागाने कर्नाटक शासनास आंतरराज्य समन्वय बैठकीतील निर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची विनंती केली (Hippargi Barrage latest update) आहे. हिप्परगी बंधाऱ्याचे सर्व दरवाजे खुले ठेवावेत, असे या पत्रात म्हटले आहे. पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सीमा मोहिते यांनी ही माहिती दिली..काल सकाळी ८ वाजता हिप्परगी बंधाऱ्याची पाणीपातळी ५२२.६० मीटर होती. आवक ३६, ४०० क्युसेक, तर जावक ३४, ४५० क्युसेक आहे. बंधाऱ्यामध्ये ३.९८ टीएमसी पाणीसाठा असून त्यापैकी ३.१८ टीएमसी उपयुक्त व ०.८० टीएमसी मृत साठा आहे. राजापूर येथील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यावर पाणीपातळी ५२४ मीटर असून तेथून ३५, २०८ क्युसेकने विसर्ग सुरू आहे..Koyna Dam Water Level : कोयना धरणाने ओलांडला 60 टीएमसीचा टप्पा! गेल्या 24 तासांत 2.41 TMC ने वाढ; धरणात तब्बल 28 हजार क्युसेकने पाण्याची आवक, महाबळेश्वरची स्थिती काय?.आंतरराज्य समन्वय बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार मॉन्सूनच्या कालावधीत कृष्णा नदी प्रवाहित राहण्यासाठी हिप्परगी बंधाऱ्याचे सर्व गेट पूर्णपणे खुले ठेवावेत, अशी विनंती कर्नाटक प्रशासनास पुन्हा करण्यात आली आहे. आंतरराज्य समन्वय बैठकीतील निर्णयानुसार ऑगस्ट महिन्याच्या मध्यापर्यंत आलमट्टी धरणाची पाणीपातळी ५१७.०० ते ५१७.५० मीटर दरम्यान राखण्याची विनंती करण्यात आली आहे..सध्या आलमट्टी धरणाची पाणीपातळी ५१७.६८० मीटर असून धरणात ४०, १७३ क्युसेक आवक व १६, ४५८ क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. गतवर्षाच्या अनुभवावरून जुलै महिन्याच्या अखेरीस व ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात पर्जन्यमानाचे प्रमाण जास्त असते. २०२६ मध्ये ‘एल-निनो’चा प्रभाव सक्रिय झाल्यामुळे काही भागांत दुष्काळ, तर काही भागांत अतिवृष्टीचे प्रमाण वाढले आहे. अशा परिस्थितीत अतिवृष्टी झाल्यास कृष्णा नदी प्रवाहित ठेवणे आवश्यक असल्याचे जलसंपदा विभागाने पत्रात म्हटले आहे..Koyna Dam Water Level Today : कोयना धरण 60 टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर; महाबळेश्वर खोऱ्यातही पावसाची जोरदार बॅटिंग, 24 तासांत 2.35 टीएमसी पाणीसाठ्यात वाढ.पूर व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने आंतरराज्य बैठकीतील निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कर्नाटक शासनाकडून नेहमीप्रमाणे सकारात्मक सहकार्य मिळेल, अशी अपेक्षाही जलसंपदा विभागाने व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.