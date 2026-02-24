Krishna-Warna River : कृष्णा-वारणा नदीत सोडली मळी; साखर कारखान्यांचा पुन्हा ‘काळा’ कारभार, नदीत मासे मेल्याने कारस्थान चव्हाट्यावर

सांगली : कृष्णा नदीच्या पाण्याला आज सकाळी दुर्गंधी यायला लागली, शेकडो मृत मासे पाण्यावर तरंगायला लागले. पाण्याचा रंग काळा पडल्याचे आढळून आले. नदीत मळी सोडण्याचे पाप साखर कारखानदारांनी केल्याचे स्पष्ट झाले. .दरवर्षी कारखाने बंद झाले की, या दिवसांत हा कारभार केला जातो. कोयना आणि वारणा धरणातून विसर्ग सुरू केल्याची अद्याप माहिती या कारखानदारांना मिळते आणि वाहत्या पाण्यात मळी सोडण्याचा ते काळा कारभार करतात. यावर्षीही ते ‘टायमिंग’ त्यांनी साधले, मात्र मृत माशांमुळे त्याचा पंचनामा झाला..Premium|Prahar Sanghatana Social Work : दिवाळीच्या दिवशी जलसमाधी आंदोलन; शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी प्रहारचा लढा.कृष्णा आणि वारणा नदीकाठावरील कोणत्या साखर कारखान्याने मळी सोडली, याची माहिती समोर आलेली नाही. कदाचित, एक-दोन दिवसांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी कृष्णा नदीकाठाची पाहणी करतील. पाण्याचे नमुने घेतील. .त्याचा अहवाल काही महिन्यांनी येईल. तो कोल्हापूर विभागीय कार्यालयाकडे पाठवला जाईल. ते नोटीस काढतील. त्याचे पुढे काय होईल, माहिती नाही. याआधी असे सोपस्कार अनेक वर्षे केले गेले आहेत. परिणाम शून्य. कारण, या कारखान्यांना मळीच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे प्रकल्प उभारता आलेले नाहीत..Jyasingpur River : पंचगंगेचा श्वास कोंडला! काळपट, दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे शिरोळ तालुक्यात आरोग्य धोक्यात.त्यांना पाणी सोडायला दुसरी जागा नाही. त्यामुळे ते नदीतच मळी सोडतात. फक्त टायमिंग चुकता कामा नये, अशी दक्षता घेतली जाते. धरणांतून विसर्ग सुरू झाला की पाणी कधीपर्यंत कारखाना क्षेत्रात येईल, याचा अंदाज घेऊन मळी सोडली जाते. यावेळी तेच घडले आहे. पाणी काळेकुट्ट झाले आहे आणि त्यात मासे मरायला लागले आहेत. आता हे पाप कुणी केले, याचा शोध घेतला जाईल का, हा प्रश्न आहे..दोन्ही नद्यांत प्रदूषणसध्या वारणा आणि कोयना या दोन्ही धरणांतून पाणी सोडण्यात आले आहे. कोयनेतून २१००, तर वारणा धरणातून १४०० क्युसेक इतका विसर्ग केला जात आहे. पाण्याचा मोठा लोंढा वाहतो आहे. तो हरिपूर संगमापासून पुढे राजापूर बंधाऱ्याकडे जातो आणि या प्रवाहात कारखान्याची मळी विरून जाते. या कानाची खबर त्या कानाला लागत नाही. मासे मेल्यावर मात्र बोंब उठते. तेच आज घडले आहे. मासे मेले आहेत आणि ते दिवसा उजेडी काठावर आले आहेत. .मुहूर्त अधिवेशनाचाएकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच दोन वर्षांपूर्वी सांगलीत कृष्णा-वारणा नदीत मोठ्या प्रमाणात मासे मेले होते. त्यावर आमदार जयंत पाटील यांनी तीव्र शब्दांत हल्ला चढवला होता..मुख्यमंत्र्यांनी त्याची दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले होते, शिवाय शेरीनाल्याच्या पाण्यावर प्रक्रिया प्रकल्पासाठी प्रस्ताव सादर करा, लगेच मान्यता देतो, असे आदेश दिले होते. यावेळीही अधिवेशन सुरू झालेल्या दिवशीच मासे मेले आहेत. त्याबाबत विधानसभेत कोण विषय मांडेल का, याकडे लक्ष असणार आहे.. हंगाम संपताच ‘अंधारात पाप’साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम शेवटच्या टप्प्यात आहे. काहींचा संपला आहे. या काळात साचलेले सांडपाणी सोडणे क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठी जूनला पाऊस पडून नदीला पूर येईपर्यंत वाट पाहता येत नाही..नदीत बंधाऱ्यावर थांबलेल्या पाण्यात मळी सोडले, तर पाप उघते पडते, हेही वास्तव. त्यामुळे सिंचन योजनांसाठी धरणातून पाणी कधी सोडले जाईल, याकडे कारखानदारांचे लक्ष असते. धरणातून पाणी सोडल्याचा सांगावा आला रे आला की मळी सोडली जाते. ती वाहत्या पाण्याबरोबर वाहून जाते किंवा सिंचन योजनांतून जिल्हाभरातील शिवारात पोहोचते..सांगलीतील अनेक लोक आज पहाटे नदीवर पोहायला पोहोचले. नदीच्या पाण्याचा उग्र वास येत होता. पाणी काळे झाले होते. सकाळी पाहतो तर अनेक मासे नदीकाठी तरंगत होते. ते मृत मासे आम्ही बाहेर काढले. लोक पोहायला नदीत उतरलेच नाही. नदीत दूषित पाणी सोडण्यात आले आहे, यात शंका नाही. त्याची तातडीने चौकशी झाली तर काही हाती लागेल.- संजय चव्हाण, सामाजिक कार्यकर्ते.कृष्णा वारणा संगमावर आम्ही रोज आंघोळीसाठी जातो. गेले दोन दिवस वारणा नदीत पाण्याला मळीचा उग्र वास येत आहे. मृत मासेही तरंगत आहे. वारणा नदीकाठावरील कोणत्या भागात मळी सोडली आहे याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई झाली पाहिजे. वारणा नदीचे पाणीही आता आंघोळीसाठी लायक राहिलेले नाही.- श्रीपती जाधव, हरिपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.