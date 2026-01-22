Sangli Election : जिल्हा परिषद गट ठरवणार तालुक्याच्या राजकारणाची दिशा; गटात १५ गावे, लोकसंख्या ३४ हजार २८६

घाटनांद्रे : कवठेमहांकाळ तालुक्यातील कुची हे राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे गाव समजले जाते. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीयदृष्ट्या गाव महत्त्वाचे ठरत आहे. या गण व गटातून निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुकांची गर्दी होत आहे. विशेषतः ग्रामविकास, रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य व शिक्षण या मुद्द्यांच्या आधारे इच्छुक उमेदवार निवडणुकीत सामोरे जात आहेत. .कुची पंचायत समिती व जिल्हा परिषद गटातील निवडणूक तालुक्याच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारी ठरणार असल्याचे राजकीय जाणकारांकडून बोलले जात आहे. कुची जिल्हा परिषद गटात १५ गावे आहेत..Sangli ZP : महायुतीतच घमासान! आटपाडीत जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजप–शिवसेना थेट आमनेसामने.या क्षेत्राची लोकसंख्या ३४ हजार २८६ आहे. हा गट तालुक्यातील एक मोठा व निर्णायक म्हणून ओळखला जातो. येथे विविध राजकीय पक्षांच्या इच्छुकांची गर्दी दिसत आहे. येथील मतदारांचा कल कोणत्या दिशेने जातो, याचा राजकीय परिस्थितीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. .सध्या विविध राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते व इच्छुक उमेदवारांनी गावागावांत संपर्क वाढवला आहे. बैठका, चर्चा व विकासकामांचे आश्वासन सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देण्याचा जोर वाढला आहे..Sangli Election : आटपाडीत सत्तेचा सारीपाट रंगला! उपनगराध्यक्ष पदासाठी भाजप-शिवसेनेची जोरदार मोर्चेबांधणी.कुची पंचायत समिती अंतर्गत सहा गावे आहेत. गणाची लोकसंख्या १७ हजार २१८ आहे. परिसरात शेती, दुग्धव्यवसाय व पशुपालन हे प्रमुख उपजीविकेचे स्रोत आहेत. स्थानिक प्रश्नांवरून निवडणुकीच्या राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. .कुची जिल्हा परिषद गटात कुची व कोकळे असे दोन गण आहेत. दोन्ही गणांचा एकत्रित विचार करता जिल्हा परिषद क्षेत्रातील राजकीय समीकरणे गतिमान होताना दिसत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.