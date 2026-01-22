पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : जिल्हा परिषद गट ठरवणार तालुक्याच्या राजकारणाची दिशा; गटात १५ गावे, लोकसंख्या ३४ हजार २८६

Kuchi ZP Group : कवठेमहांकाळ तालुक्यातील कुची जिल्हा परिषद गट यंदाच्या निवडणुकीत केवळ एक मतदारसंघ न राहता तालुक्याच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारा केंद्रबिंदू ठरत आहे.
Political activity intensifies across villages in the Kuchi Zilla Parishad group.

हिरालाल तांबोळीसकाळ वृत्तसेवा
घाटनांद्रे : कवठेमहांकाळ तालुक्यातील कुची हे राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे गाव समजले जाते. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीयदृष्ट्या गाव महत्त्वाचे ठरत आहे. या गण व गटातून निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुकांची गर्दी होत आहे. विशेषतः ग्रामविकास, रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य व शिक्षण या मुद्द्यांच्या आधारे इच्छुक उमेदवार निवडणुकीत सामोरे जात आहेत.

