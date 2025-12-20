कुपवाड (सांगली) : येथील संजय इंडस्ट्रीयल इस्टेटजवळील अष्टविनायक कॉलनी येथे गुन्हेगाराचा पाठलाग (Kupwad Case) करत चौघांनी कोयता, कुकरीने सपासप वार करत तरुणाचा खून केल्याची घटना घडली. राहुल सुनील कदम (वय २२, सध्या रा. अहिल्यानगर झोपडपट्टी, कुपवाड) असे त्याचे नाव आहे. काल भरदुपारी घडलेल्या घटनेने शहरात खळबळ उडाली. .घटनेची माहिती मिळताच संजयनगर पोलिसांनी प्रकरणातील तीन सराईत गुन्हेगारांना जेरबंद केले. तर एका अल्पवयीन मुलासही ताब्यात घेण्यात आले. निखिल अनिल यादव (वय २१, रा. चिंतामणीनगर, सांगली), रमेश मुकेश जाधव (१९, रा. अहिल्यानगर झोपडपट्टी, कुपवाड), विनायक उत्तम सूर्यवंशी (२३, रा. अहिल्यानगर झोपडपट्टी, कुपवाड) अशी पोलिसांनी अटक केलेल्या तिघा संशयितांची नावे आहेत..Sangli Crime : सांगलीत चाललंय काय? जतमध्ये नग्नावस्थेत तोंड, डोके ठेचून तरुणाचा निर्घृण खून; डोक्यात गंभीर जखमा.पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, खून प्रकरणातील संशयित विनायक सूर्यवंशी व मृत राहुल कदम हे दोघे मित्र होते. पूर्वी त्या दोघांच्यामध्ये किरकोळ कारणावरून वाद झालेला होता. आज दुपारी मृत राहुल कदम हा अष्टविनायक कॉलनीतील एका दुकानासमोरील रस्त्यावरून दुचाकी वाहनाने घरी जात होता. यावेळी संशयित निखिल यादव, रमेश जाधव, विनायक सूर्यवंशी व सोबत असणारा एकजण अल्पवयीन तरुण अशा चौघांनी संगनमत करून अडवले..पूर्वी झालेल्या वादाचा राग मनात धरून कदम याच्या मान, गळा, डोक्यात कोयता, कुकरीसारख्या धारदार शस्त्राने त्यावर सलग दोनवेळा सपासप वार केले. कदम हा जखमी होऊन रक्ताच्या थारोळ्यात रस्त्यावर पडला. तेथून त्याने पळ काढला. त्यानंतर पुढे एका ठिकाणी मारण्यात आले. त्यानंतर जीव वाचवण्यासाठी तो मुख्य रस्त्यावर आला. त्याठिकाणी वार करण्यात आले. त्यानंतर हल्लेखोर पसार झाले. त्यांनी तातडीने रिक्षातून कदम यास उपचारासाठी दाखल केले. उपचार सुरू असताना त्याचा मृत्यू झाला. डोक्यात मानेवर, हातावर असे नऊ वार करण्यात आले होते..घटनेची माहिती मिळताच अप्पर पोलिस अधीक्षक कल्पना बारवकर, पोलिस उपाधीक्षक संदीप भागवत, प्रणिल गिल्डा, संजयनगर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक सतीश कदम, विश्रामबागचे निरीक्षक सुधीर भालेराव, ग्रामीणचे निरीक्षक भैरू तळेकर, वाहतूकचे निरीक्षक मुकुंद कुलकर्णी, कुपवाडचे सहाय्यक निरीक्षक आनंदराव घाडगे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली..Sangli Crime : पोलिस कारवाईच्या भीतीने पळून गेलेल्या युवकाचा विहिरीत पडून मृत्यू; जुगार खेळला असल्याची माहिती मिळाली अन्... .संजयनगर पोलिसांनी तातडीने गुन्ह्यातील संशयिताचा शोध घेऊन काही तासांतच मुख्य संशयित सूर्यवंशी, यादव, जाधव या तिघांना जेरबंद केले तर गुन्ह्यातील अल्पवयीन तरुणाला ताब्यात घेतले. पोलिसांनी संशयिताकडे चौकशी केली असता संशयितांनी गुन्ह्याची कबुली पोलिसांना दिली. तिघांना अटक करून पोलिसांनी पुढील तपासाकरिता कुपवाड पोलिसांच्या ताब्यात दिले..दरम्यान, मृत राहुल कदम व संशयित विनायक सूर्यवंशी, निखिल यादव, रमेश जाधव या तिघांविरोधात कुपवाड पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत. त्यात ऐन आचारसंहितेत भर दिवसा घडलेल्या खुनाच्या घटनेमुळे अहिल्यानगर परिसर हादरून गेला. गुन्हेगारांच्या दहशतीचा गंभीर धसका तेथील स्थानिकांनी घेतला..मुख्य चौकट डार्क स्पॉटवर खूनघटनास्थळी पाहणी केली असताना तो डार्क स्पॉट असल्याचे दिसून आले. जागोजागी दारूच्या बाटल्या, नशेडीचा वावर असल्याचे दिसून आला. सकाळने अंधारयुग नावाच्या मालिकेतून असे डार्क स्पॉट प्रकाशझोतात आणले होते. पोलिसांची निश्क्रियतेमुळे हे ‘डार्क स्पॉट’ आता ‘हॉट’ झाले आहेत. भयमुक्त, नशामुक्त सांगली करण्यात पोलिसांसमोर मोठे आव्हान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.