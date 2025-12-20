पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime : कुपवाडमध्ये गुन्हेगारावर पाठलाग करून सपासप वार; मान, गळा, डोक्यात कोयता-कुकरीने हल्ला, जुन्या वादातून कृत्‍य

Kupwad Case Shocks Sangli After Brutal Daylight Killing : कुपवाड येथील औद्योगिक परिसरात भरदिवसा कोयता व कुकरीने हल्ला करून राहुल कदमची हत्या करण्यात आली. पोलिसांनी तिघांना अटक केली आहे.
Kupwad Case

Kupwad Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कुपवाड (सांगली) : येथील संजय इंडस्ट्रीयल इस्टेटजवळील अष्टविनायक कॉलनी येथे गुन्हेगाराचा पाठलाग (Kupwad Case) करत चौघांनी कोयता, कुकरीने सपासप वार करत तरुणाचा खून केल्याची घटना घडली. राहुल सुनील कदम (वय २२, सध्या रा. अहिल्यानगर झोपडपट्टी, कुपवाड) असे त्याचे नाव आहे. काल भरदुपारी घडलेल्या घटनेने शहरात खळबळ उडाली.

Loading content, please wait...
Sangli
police case
crime marathi news

Related Stories

No stories found.