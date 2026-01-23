पश्चिम महाराष्ट्र

Sandalwood Theft : चार चंदन वृक्षांची चोरी की आतलीच मिलीभगत? कुपवाड वनविभागाचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात

Forest, Security Lapse : कुपवाड वनविभागाच्या आवारातून चार पूर्ण वाढलेल्या चंदन वृक्षांची चोरी होणे ही केवळ सामान्य घटना नसून, संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब ठरत आहे.
Sandalwood tree stumps seen inside the Kupwad Forest Department premises after the reported theft.

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कुपवाड : कुपवाड वनविभागाच्या आवारातून पंधरा दिवसांपूर्वी रातोरात चार चंदनाची झाडे तोडून नेल्याची घटना अद्याप गूढच राहत आहे. चोख सुरक्षा व्यवस्था असूनही चोरटे अद्याप सापडलेले नाहीत, त्यामुळे वनविभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

