Sandalwood Theft : चार चंदन वृक्षांची चोरी की आतलीच मिलीभगत? कुपवाड वनविभागाचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात

कुपवाड : कुपवाड वनविभागाच्या आवारातून पंधरा दिवसांपूर्वी रातोरात चार चंदनाची झाडे तोडून नेल्याची घटना अद्याप गूढच राहत आहे. चोख सुरक्षा व्यवस्था असूनही चोरटे अद्याप सापडलेले नाहीत, त्यामुळे वनविभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. इतक्या संरक्षित परिसरातून एक दोन न्हवे, तर चार पूर्णपणे वाढलेल्या चंदन वृक्षांची चोरी होऊ शकते, तर सुरक्षितता नेमकी कितपत आहे, असाही सवाल व्यक्त होत आहे. तपासी अधिकारी सुधीर सोनवणे सांगतात, "चंदनाची चोरी मुख्य प्रवेशद्वारातून नव्हे, तर पाठीमागील फाटकातून झाली असावी. जेव्हा आम्ही घटनास्थळी पोहचलो, तेव्हा शंभरपैकी वीस टक्के झाडांचे तुकडे हे चोरीला गेलेले होते, उर्वरित ऐशी टक्के तुकडे जप्त केले आहेत. सध्या वनविभागाच्या ताब्यात ते सुरक्षित आहेत. पुढील तपास सुरू असून दोषींवरती कठोर कारवाई केली जाईल."सध्या वनविभागात अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. कुपवाड पोलिस ठाण्यातही तक्रारी अर्ज दिलेला आहे. जरी अर्ज दिला असला तरी प्रत्यक्ष फिर्याद नोंदवण्याकरिता वनविभागाचे अधिकारी पुढाकार घेत नाहीत, अशी माहिती पोलिसांकडूनच मिळते. त्यामुळे संभ्रम अवस्था आहे. "सत्य दडवलं जात आहे का." असाही प्रश्न आहे. चोरी फक्त चार चंदनाच्या झाडांची नाही. त्यामागे नियोजनबद्ध कट आणि सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी असल्याचे स्पष्ट होते. चंदनाची चोरी प्रकरणात तपासाची दिशा, सीसीटीव्ही फुटेज आणि रात्रीच्या वाहन हालचाली याविषयी अद्याप मोकळी माहिती उपलब्ध नाही. हे प्रश्न उपस्थित जर ८० टक्के चंदन जप्त होते, तरी पंधरा दिवस उलटूनही चोरट्यांचा माग का लागलेला नाही.? आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत असूनही चोरटे का दिसले नाहीत.? रात्री-अपरात्री वाहतूक करणारी खासगी वाहने कोणाची, नोंद का नाही.? सुरक्षित आवारातून इतकी धाडसी चोरी बाहेरच्यांनी केली का? अंतर्गत माहितीच्या आधारे कट रचला गेला.?