Illegal Cattle : कुपवाडमध्ये कत्तलीसाठी जनावरांची अमानुष वाहतूक; पोलिसांची धडक कारवाई, पाच जणांवर गुन्हा

कुपवाड : कुपवाड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून कत्तलीच्या हेतूने एका मालवाहू वाहनामधून पाच जनावरांची अमानुष व निर्दयी वाहतूक करणाऱ्या पाच जणांविरोधात कुपवाड पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला..यल्लाप्पा हजारप्पा जलवादे (वय ४८, कवलंगी, जि. विजापूर, कर्नाटक), विठ्ठल बुद्धाप्पा कांबळे (वय ३५, सुस्ताद, ता. जत, जि. सांगली), भोपाल महादेव भराटे (वय २०, मिचनाल, जि. विजापूर, कर्नाटक), विजयकुमार आडिप्पा जलवादे (वय ३५) सुनील अडिप्पा जलवादे (वय २९, दोघे मिचनाल, जि. विजापूर, कर्नाटक) अशी संशयितांची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी (ता. २४) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास हनुमाननगर बस स्थानकाच्या परिसरातून कत्तलीच्या हेतूने जनावरांची वाहतूक होणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. .त्यानुसार कुपवाड वाहतूक शाखेचे पोलिस मधुकर सरगर यांनी एका मालवाहू वाहनाची झडती घेतली. याचवेळी त्यामध्ये पाच देशी जातीच्या गायी अत्यंत निर्दयपणे दोरीने जखडून, चारा-पाण्याची सोय न करता अमानुष व निर्दयीपणे नेण्यात येत असल्याचे उघड झाले. .वाहनातील उपलब्ध संशयितांकडे जनावरे कुठे आणि कशासाठी नेत आहात, याची चौकशी केली. यावेळी संशयितांनी पोलिसांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यानंतर पाच जणांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याविरोधात कुपवाड पोलिसांत गुन्हा दाखल केला..दरम्यान, जनावरांना चारा पाण्याची व्यवस्था करून संगोपनासाठी एका गोशाळेत स्थलांतरित करण्यात आले. पोलिस नाईक राजेश कांबळे अधिक तपास करीत आहेत..