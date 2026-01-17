पश्चिम महाराष्ट्र

Kupwad Election : गड जिंकला पण सिंह हरला! कुपवाडमध्ये भाजपचे धवल यश, शहराध्यक्षांचा धक्कादायक पराभव

BJP Records Clean Sweep : राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला दोन जागांवर यश; भाजप वर्चस्वातही अपवादात्मक निकाल,कुपवाडमध्ये भाजपचा एकतर्फी झंझावात; तीन प्रभागांतून दहा जागांवर निर्विवाद विजय
BJP supporters celebrate a landslide victory after Kupwad municipal election results.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कुपवाड : महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर कुपवाडमधील प्रभाग क्रमांक १, २ आणि ८ या तिन्ही प्रभागांत भाजपने निर्णायक विजय मिळवत बाजी मारली. तीनही प्रभागांत विजयोत्सव साजरा केला.

