Kupwad Election : गड जिंकला पण सिंह हरला! कुपवाडमध्ये भाजपचे धवल यश, शहराध्यक्षांचा धक्कादायक पराभव

कुपवाड : महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर कुपवाडमधील प्रभाग क्रमांक १, २ आणि ८ या तिन्ही प्रभागांत भाजपने निर्णायक विजय मिळवत बाजी मारली. तीनही प्रभागांत विजयोत्सव साजरा केला. .सकाळपासूनच मतमोजणीच्या फेऱ्यांमध्ये स्पष्ट होत गेलेल्या कलामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य संचारले, तर विजय निश्चित होताच संपूर्ण परिसर जल्लोषात न्हाऊन निघाला. तीन प्रभागांत भाजपच्या बारापैकी दहा जागा जिंकत निर्विवाद यश मिळविले. तथापि, पक्षाचे शहर-जिल्हाध्यक्ष प्रकाश ढंग मात्र पराभूत झाले. त्यामुळे भाजपसाठी कुपवाडमध्ये गड आला, पण सिंह गेला, अशी अवस्था झाली..Sangli Election : भाजप-काँग्रेस तुल्यबळ, पण उमेदवार कोण? खणभागातील लढत उत्कंठावर्धक.प्रभाग क्रमांक एकमध्ये भाजपच्या रवींद्र सदामते, माया गडदे, पद्यश्री पाटील आणि चेतन सूर्यवंशी या चारही उमेदवारांच्या विजयामुळे दुपारी साडेबाराला भाजपचा जल्लोष सुरू झाला. दुचाकी रॅली, गुलालाची उधळण, फटाक्यांची आतषबाजी आणि ढोल–ताशांच्या गजरात अहिल्यानगर चौक, यशवंतनगर चौक, आंबा चौक व जय मल्हार चौक परिसर गजबजून गेला. महिला, युवक व लहान मुलांनीही मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला..प्रभाग क्रमांक दोनमध्ये भाजपचे प्राजक्ता धोतरे, मालूश्री खोत आणि प्रकाश पाटील, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गटाचे गजानन मगदूम विजयी ठरल्यानंतर दुपारी एकनंतर जल्लोषास उधाण आले. .Sangli Election : मातब्बरांना धक्का, नवख्यांचा उदय; सांगली महापालिका निवडणुकीत सत्तासमीकरणे बदलली.थोरला गणपती चौक, सोसायटी चौक, संत रोहिदास चौक, आर. पी. पाटील चौक, जैन गल्ली, गावभाग व दरगाह परिसरात समर्थक रस्त्यावर उतरले. दुचाकी रॅली, घोषणा, गुलाल आणि फटाक्यांनी वातावरण भारावून गेले. सायंकाळी काही भागांत मिरवणूकही काढण्यात आली..दरम्यान, प्रभाग क्रमांक आठमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गटाचे विष्णू माने, भाजपचे दीपक वायदंडे, मीनाक्षी पाटील आणि योगीता राठोड यांच्या विजयाने कार्यकर्त्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला. दुचाकी रॅली, गुलालाची उधळण आणि ढोल-ताशांच्या गजरात परिसर दुमदुमून गेला. तीनही प्रभागांत पोलिसांनी प्रमुख चौक व संवेदनशील भागांत कडक बंदोबस्त ठेवला होता. उत्साहपूर्ण वातावरणातही सर्वत्र शांतता होती. .काही महत्त्वाचे...कुपवाडमध्ये प्रकाश ढंग यांचा धक्कादायक पराभव झाला. पृथ्वीराज पाटील यांच्यासोबत भाजपवासी झाले. समर्थक सनी धोत्रे यांच्या पत्नी प्राजक्ता यांचा विजयही पृथ्वीराज यांना बळ देणारा ठरला. विष्णू माने यांनी भाजपच्या झंजावातात यश मिळविले खरे, मात्र त्यांच्यासोबतचे पक्षाचे तीन उमेदवार विजयी झाले नाहीत, हे पॅनेल प्रमुखांसाठी धक्कादायकच ठरले. .भाजपचे नेते दिलीप सूर्यवंशी यांचे दोन पुतणे धीरज आणि ऋषिकेश सभागृ- हात असतील. पूर्वी स्वतः दिलीप सूर्यवंशी आणि त्यांचे बंधू धनंजय सूर्यवंशी सभागृहात होते. प्रदीर्घ काळानंतर दोन सूर्यवंशी बंधू सभागृहात असतील.