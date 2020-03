मास्क न लावता फिरणाऱ्या  दोघांवर कुपवाडला गुन्हा 

कुपवाड (सांगली)- "कोरोना' च्या पार्श्‍वभूमीवर संचारबंदी लागू असताना विनाकारण दुचाकीवरून मास्क न लावता फिरल्याप्रकरणी दोघांविरूद्ध कुपवाड एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. "कोरोना' चा प्रसार रोखण्यासाठी देशभर 14 एप्रिलपर्यंत "लॉक डाऊन' चा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच गर्दी टाळण्यासाठी उपाययोजना सुरू आहे. तसेच संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. अत्यावश्‍यक सेवेतील लोक वगळता इतरांनी विना कारण घराबाहेर पडू नये असे आवाहन केले आहे. तरीही हुल्लडबाज तरूण दुचाकी घेऊन संचारबंदीचे उल्लंघन करत फिरत आहेत. पोलिसांनी अडवणूक केली तर मेडिकलचे किंवा अन्य कारण देऊन सुटका करून घेत आहेत. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर पोलिसांनी कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. हुल्लडबाज तरूणांना दुचाकीमध्ये पेट्रोल कोठून मिळते? हा प्रश्‍न देखील चर्चेत आला आहे. काही पेट्रोलपंप चालक अत्यावश्‍यक सेवा वगळता इतरांना देखील पेट्रोल देत आहेत. विनाकारण रस्त्यावर फिरणाऱ्यांविरूद्ध कारवाईचे आदेश मिळाल्यानंतर कुपवाड पोलिसांनी काल (ता.30) सायंकाळी दोघांवर गुन्हे दाखल केले. संतोष रघुनाथ कुलकर्णी (वय 36, रा. अशोक कामटे कॉलनी, कुपवाड) हा दुचाकी (एमएच 10 बीजे 5018) वरून विनाकारण फिरत असताना त्याला सोसायटी चौकात अडवले. त्याने चेहऱ्याला मास्क देखील लावला नव्हता. त्याच्या घातक कृतीबद्दल आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि कोविड 19 उपाययोजना 2020 च्या कलम 11 नुसार गुन्हा नोंदवला. पोलिस कर्मचारी प्रताप पवार यांनी फिर्याद दिली. तसेच गजानन भिमराव चौगुले (वय 30, संजयनगर) हा देखील दुचाकी (एमएच 10 एएस 807) वरून मास्क न लावता विनाकारण फिरताना आढळला. त्याच्याविरूद्ध पोलिस कर्मचारी इंद्रजित चेळकर यांनी गुन्हा दाखल केला.

