Sangli Election : जातीय समीकरणे, अनुभवी चेहरे आणि विकासाचे मुद्दे; कुपवाड प्रभाग १ मध्ये अटीतटीचा सामना

कुपवाड : भाजपविरुद्ध काँग्रेस-राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाची आघाडी यांच्यात काट्याच्या लढतीमुळे प्रभाग क्रमांक एककडे पूर्ण महापालिकेचे लक्ष लागले आहे. या प्रभागात भाजपकडून आग्रहाने उमेदवारी मागून घेतलेल्या सूर्यवंशी यांच्या नेटवर्कला आघाडीची बांधणी कशी टक्कर देते, हे पाहणे लक्षवेधी ठरणार आहे. येथे चारही गटांत थेट दुरंगी लढत होत आहे..भाजप विरुद्ध काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार यांच्या आघाडीने जातीय समीकरणांचा योग्य विचार करून पॅनेल लावले आहे. अनुसूचित जाती गटात राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे माजी नगरसेवक शेडजी मोहिते विरुद्ध भाजपचे रवींद्र सदामते यांच्यात थेट सामना होतोय. दोघांचाही प्रभागातील जनसंपर्क आणि पूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता अगदी काट्याची टक्कर अपेक्षित आहे. .Sangli Election : युती तुटली तर युद्ध अटळ! सांगली प्रभाग ८ मध्ये सत्तासंघर्ष रंगणार .ओबीसी महिला गटात आघाडीकडून माजी नगरसेवक रईसा रंगरेज, तर भाजपकडून माया गडदे रिंगणात उतरल्या आहेत. सर्वसाधारण महिला गटात भाजपच्या पद्मश्री पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्या जिल्हा बँक उपाध्यक्ष जयश्री पाटील समर्थक प्रशांत पाटील यांच्या पत्नी आहेत. .त्यांच्या विरोधात अभियंता सूर्यवंशी यांचे तगडे आव्हान असणार आहे. सर्वसाधारण पुरुष गटात भाजपने चेतन सूर्यवंशी यांना उमेदवारी दिली आहे. या ठिकाणी आमदार सुधीर गाडगीळ समर्थक विश्वजित पाटील हे प्रबळ दावेदार होते. त्यांची समजूत काढण्यात गाडगीळ यांना यश आले आहे का, याकडेही लक्ष असेल. येथे सूर्यवंशी यांच्यासमोर माजी नगरसेवक विजय घाडगे यांचे आव्हान असणार आहे. घाडगे यांचा तळागाळातील संपर्क आणि अनुभव यामुळे लढत अगदीच अटीतटीची असणार आहे..Sangli Election : भाजप-काँग्रेस तुल्यबळ, पण उमेदवार कोण? खणभागातील लढत उत्कंठावर्धक.भाजपने बंडखोरी रोखली आहे. जिल्हा सचिव विश्वजित पाटील यांची समजूत काढण्यात आली आहे. ते अपक्ष लढण्याच्या तयारीत होते. त्यांनी माघार घेतली आहे. युतीच्या पत्रकावर त्यांचा ठळक फोटो झळकत आहे. त्यावर त्यांचे समाधान होईल का, याकडे लक्ष असणार आहे. भाजपचे दिवंगत नेते सुभाष गडदे यांना दिलेला शब्द पाळत गाडगीळ यांनी त्यांच्या पत्नी माया गडदे यांना उमेदवारी मिळवून दिली. यामुळे पॅनेल तुल्यबळ झाले आहेत..प्रभागात धनगर आणि मराठा समाजाच्या मतदारांचा टक्का अधिक आहे. ड्रेनेज योजनेनंतर रस्त्यांची झालेली दुरवस्था, अपुरा पाणीपुरवठा, विद्युतीकरण, क्रीडांगणे, पाणी निचऱ्यासाठी ड्रेनेज योजना कार्यान्वित करणे, क्रीडांगणाची व्यवस्था, विस्तारित परिसराचा विकास, उद्याने असे मुद्दे सध्या प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आहेत.