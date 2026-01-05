पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : जातीय समीकरणे, अनुभवी चेहरे आणि विकासाचे मुद्दे; कुपवाड प्रभाग १ मध्ये अटीतटीचा सामना

BJP vs Congress–NCP Alliance : भाजप आणि काँग्रेस–राष्ट्रवादी (शरद पवार) आघाडीतील तुल्यबळ उमेदवार, मजबूत नेटवर्क आणि जातीय समीकरणांमुळे हा प्रभाग निर्णायक ठरत आहे.
Candidates campaigning intensely in Kupwad Ward No.1 ahead of the civic elections.

सकाळ वृत्तसेवा
कुपवाड : भाजपविरुद्ध काँग्रेस-राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाची आघाडी यांच्यात काट्याच्या लढतीमुळे प्रभाग क्रमांक एककडे पूर्ण महापालिकेचे लक्ष लागले आहे. या प्रभागात भाजपकडून आग्रहाने उमेदवारी मागून घेतलेल्या सूर्यवंशी यांच्या नेटवर्कला आघाडीची बांधणी कशी टक्कर देते, हे पाहणे लक्षवेधी ठरणार आहे. येथे चारही गटांत थेट दुरंगी लढत होत आहे.

