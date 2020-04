कुरळप परिसरात रात्रीस खेळ चाले.. 

कुरळप (जि. सांगली) ः लॉकडाउनच्या काळात ग्रामीण भागात अत्यावश्‍यक सेवा मिळणेही मुुश्‍कील झाले असताना बंदी असलेली सेवा मात्र सहज उपलब्ध होत आहे. यामुळे सर्वसामान्य लोक संभ्रमात पडले आहेत. दारु, गुटखा याला बंदी असताना हे सहज मिळतेच कसे हा यक्षप्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. सध्या लॉकडाऊमुळे सर्व व्यवहार ठप्प आहेत. काही गांवात किराणा माल विकत घेण्यासाठी सकाळी सात ते दुपारी तीन ची वेळ, म्हणजे दिवसातील आठ तास. याउलट गुटखा, दारु घ्यायला चोरमार्गांनी चोवीस तास सेवा सुरु आहे. अत्यावश्‍यक सेवा सोडल्यास इतर सर्व दुकाने बंद आहेत; मात्र बंद असलेल्या बहुतांश दुकानाचा समोरील दरवाजा बंद अन्‌ मागील दरवाजा सुरु अशी अवस्था आहे.यामुळे बंद असलेले झटपट मिळत आहे अन्‌ आवश्‍यक असलेले मिळविण्यासाठी जनता बेजार झाली आहे. पोलिसांची कुमक कमी असली तरी ते लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये म्हणून जीवाचे रान करत आहेत. याचा गैरफायदा चोरट्या विक्रीने जास्त घेतला आहे. याला आळा घालावा अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांच्यातून होत आहे. कुरळप परिसरात अनेकांनी गैरमार्गाने बंद असलेले पदार्थ विक्री करून भरमसाठ पैसे मिळविण्यासाठी आपले पाय पसरायला सुरुवात केली आहे. किराणा माल, बेकरी आदी दुकानातून गुटखा विक्री मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. अत्यावश्‍यक सेवेचा बुरखा पांघरुन देश संकटात असतानाही हे लोक तळीरामांची, गुटखा खाणाऱ्यांची सेवा करण्यात मग्न आहेत. रात्रीस खेळ चाले प्रमाणे दारुचे बॉक्‍स रात्री कुरळप परिसरात दाखल होत आहेत.

प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेत तात्काळ अश्‍या मुजोर लोकांना वठणीवर आणावे अशी मागणी नागरिकांतुन होत आहे.

