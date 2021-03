संख तलावाच्या उजव्या कालव्याला गळती; पाण्याची नासाडी 

संख : येथील मध्यम प्रकल्प पाटबंधारे अधिकारी यांच्या हलगर्जीपणामुळे तलावाच्या उजव्या कालव्याला गळती होऊन लाखो लिटर पाण्याची नासाडी होत आहे. ते बंद करण्याची मागणी परिसरातील शेतकऱ्यांकडून होत आहे. संख मध्यम प्रकल्प पूर्ण होऊन वीस वर्षे होऊन गेले. ते साडेअठरा एकर जमिनीवर संख मध्यम प्रकल्प तलाव व्यापलेला आहे. मध्यम प्रकल्प बांधून झाल्यावर पहिल्यांदा 1995 ला एका रात्रीत पाऊस झाल्याने पूर्णपणे भरला. हे तलाव 703 दशलक्ष घनफूट पाणी भरण्याची क्षमता आहे. या मध्यम प्रकल्पाला दोन गेट आहेत. एक उजवा कालवा तर, दुसरा डावा कालवा. उजवा कालवा पावणे दोन किलोमीटर भिवर्गी ओढापर्यंत तर डावा कालवा बत्तीस किलोमीटर उमदीपर्यंत अंतर इतका आहे. यंदा पाऊस झाल्याने संख मध्यम प्रकल्प तलाव पूर्णपणे भरलेला आहे. परंतु उजवा कालव्याला गळती पडलेली असून त्यामधून लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे. तसेच पाटबंधारे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष नसल्याने व रात्र पाळीला वॉचमन नसल्यामुळे उजव्या कालव्याच्या मेन गेटच्या व्हील रॉड मधून अज्ञाताने कापून नेली आहेत. यंदा पाऊस चांगला झाल्यामुळे तलावाच्या पूर्व भागातील शेतकरी सुखावला आहे. तलावात भरपूर पाणी आहे म्हणून शेतकरी ऊस, मोठ्या प्रमाणात लावण केली आहेत. अनेक शेतकरी या पाण्याचा भरवशावर पेरणी केली आहेत. परंतु कालव्याला गळती सुरू झाल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत. जलसंपदा मंत्र्यांना निवेदन

जलसंपदा मंत्री जयवंत पाटील यांना गळती संदर्भात निवेदन आम्ही शेतकरी दिले आहे तरी त्याची अद्याप हालचाल झालेली नाही. तरी संबंधित अधिकारी व मंत्री यांनी लक्ष घालून ते बंद करावा, अशी मागणी सोसायटीचे माजी चेअरमन मल्लिकार्जुन पुठाणी यांनी केली आहे. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: Leak to the right canal of Sankh Lake; Waste of water