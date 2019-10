मायणी तलावाला गळती ; लाखो लिटर पाणी वाया

कलेढोण : मायणी येथील ब्रिटिशकालीन तलावात गेल्या पाच वर्षांनंतर पाणीसाठा वाढत असून, तलावाला लागलेल्या गळतीने लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे. पाटबंधारे विभागाकडून ही गळती काढण्याची मागणी शेतकरी, निसर्गप्रेमी संघटनांनी केली आहे. तलाव भरण्यासाठी केवळ तीन ते चार फुटांवर आला असताना ही गळती सुरू झाली आहे.

मायणीतील ब्रिटिशकालीन तलाव हा फ्लेमिंगो पक्ष्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. गेल्या पाच वर्षांनंतर तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने तलावात मुबलक पाणीसाठा झालेला आहे. नुकत्याच झालेल्या मुसळधार पावसामुळे कानकात्रे तलाव पूर्ण क्षमतेने भरल्याने मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक मायणी तलावात झाली आहे. तर कलेढोण, भिकवडी, कानकात्रे, पडळ, गारळेवाडी आदी ठिकाणांहून येणाऱ्या पाण्यामुळे तलावातील पाणीपातळी झपाट्याने वाढत आहे. याच पाण्यावर मायणी, शेडगेवाडी, चितळी, माहुलीतील (सांगली) शेतीस दिवाळीनंतर पोटपाटाने पाणी दिले जाते. त्यासाठी पाटबंधारे विभागाकडून पोटपाटाच्या साफसफाईचे काम हाती घेण्याची मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे. तर याच तलावातील पाणवठ्यावर थंडीत गुलाबी फ्लेमिंगो या परदेशी पाहुण्या पक्ष्यांचे आगमन होते. असे असतानाच तलावातील पाणी सोडण्याच्या जॅकवेलमधून लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे. हे वाया जाणारे पाणी मायणीच्या चांद नदीला मिळत असल्याने चांद नदीही प्रवाहित झाली आहे. तलावास लागलेली गळती थांबविण्यासाठी जॅकवेलची दुरुस्तीची मागणी पाटबंधारे विभागाकडे मायणीसह परिसरातील शेतकरी, पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.

