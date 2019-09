शिराळा तालुक्यातील करुंगली गुंडगेवाडी येथे बिबटयाचे दर्शन

सांगली - शिराळा तालुक्यातील करुंगली गुंडगेवाडी मार्गावर बिबट्याचे दर्शन झाले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांत भितीचे वातावरण पसरले आहे. शिराळा तालुक्यातील करुंगली - गुंडगेवाडी जाणाऱ्या मार्गावर गेल्या आठ दिवसापासुन बिबट्याचे सातत्याने दर्शन घडत आहे. याच मार्गावरुन पाटण तालुक्यातील गावांना जाण्यासाठी हा जवळचा मार्ग असल्याने नेहमी वर्दळ असते. परंतु याच परीसरात वारंवार बिबट्याचे दर्शन घडत असल्याने ग्रामस्थांतुन भितीचे वातावरण पसरले आहे. प्रादेशिक वनविभागाने बिबट्याचा बदोबस्त करावा, अशी मागणी केली जात आहे.

