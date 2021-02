बिळाशी (जि. सांगली) : शिराळा तालुक्‍याचा पश्‍चिम भाग विशेषतः डोंगररांगांच्या परिसरांनी वेढलेला आहे. डोंगररांगांच्या अतिजवळ परिसरात विशेषतः शिंदेवाडी, मोरेवाडी, बेलेवाडी, दुरूंदेवाडी, कुसाईवाडी, धसवाडी, बेलेवाडी, चिंचोली-मोरेवाडी, रिळे, मांगरूळ, बिळाशी, पावलेवाडी, अस्वलेवाडी, मांगरूळ, रिळे, फुपेरे, पुनवत आदी गावे येतात. जंगलात वास्तव्य करणारे बिबट्यांचा आता मानवी वस्तीतही संचार होऊ लागला आहे. बुधवारी (ता. 10) रिळे (ता. शिराळा) येथील शेतकरी आनंदा नाथा पाटील यांच्या जनावरांच्या वस्तीवर बिबट्याने हल्ला करून दोन शेळ्यांना ठार, तर एक जखमी केली होती. त्याच दिवशी मध्यरात्री "पुनवत' येथील शिवाजी अनुसे यांच्या शेतात बसण्यास आलेल्या शेळ्या-मेंढ्यांच्या कळपावरती हल्ला करून शेळी ठार केली होती. गुरुवारी (ता. 11) रिळ्यातीलच शेतकरी सर्जेराव नाना पाटील यांच्या जनावरांच्या शेडवर बिबट्याने हल्ला करून एक गाबण शेळी, दोन बोकडांना ठार केले होते. सोमवारी (ता. 16) मध्यरात्री मांगरूळ (ता. शिराळा) येथील खांडेकर-शेणवी वस्ती परिसरात शेतकरी श्रीरंग ढगू खांडेकर यांच्या जनावरांच्या वस्तीवर पहाटे बिबट्याने हल्ला करून "खिलार गाईचे' दीड वर्षाची कालवड जागीच ठार केली आहे. हल्ल्यात मृत्युमुखी पडणाऱ्या शेळ्या, मेंढ्या, रेडी, कालवडीचा पंचनामा वनविभागाचे पदाधिकारी जागेवर जाऊन करत असले; तरी वनविभागाकडून मिळणारी भरपाई तुटपुंजी अशीच आहे. शिराळा पश्‍चिम भागात बिबट्याचे वारंवार होणारे दर्शन, त्यांचे हल्ले यांची वन्यजीव विभागाने गांभीर्याने दखल घेऊन मोकाट असणारे बिबटे, होणारे हल्ले याबाबात ठोस उपाययोजनाच करणे गरजेचे आहे. वनविभाग सुस्त?

बिबट्याचे ज्या परिसरात दर्शन होते, त्या विभागात वनविभागाच्या वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय कोणतीच ठोस उपाययोजना करता येत नाही. त्यामुळे वनविभागाच्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना बिबट्याच्या वारंवार होणाऱ्या हल्ल्याच्या घटनांचे विशेष गांभीर्य जाणवत नाही, असेच चित्र सध्या आहे. संपादन : युवराज यादव

