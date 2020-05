पुन्हा आख्खा मसूरची  चव चाखायला यावे... पहा कुठे 

कामेरी (सांगली) ः येथील राष्ट्रीय महामार्गालगत असणारे हॉटेल , धाब्यावर पार्सल व्यवस्था सुरू झालेने आख्खा मसूराची चव पुन्हा चाखायला मिळू लागली आहे. वाळवा तालुक्‍यातील कार्यक्षेत्रात असणाऱ्या कासेगांव ते कणेगांव या 31 किलोमीटरच्या अंतरात महामार्गावर जवळपास दीडशे ते दोनशे हॉटेल ,ढाबे ,आहेत. यातील बहुतांशी व्यवसायिकांनी पार्सल देण्याचे काम सुरू केले आहे. कोरोणा पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून शासनाने हॉटेल ढाबे यावरील गर्दी टाळण्यासाठी हे व्यवसाय बंद ठेवण्याचे आदेश दिल्याने हे व्यवसाय बंद ठेवले होते. आता या व्यवसायिकांना आर्थिक फटका बसू नये म्हणून पार्सल देण्याचे परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता खवय्यांना मसूर दाल तडका, पनीर, रोटी याचा आस्वाद घेता येणार आहे. पार्सल सुरू होताच अनेक जणांनी धाबे, हॉटेल कडे धाव घेतली आहे. परिसरातील लोक पार्सल साठी येऊ लागले आहेत. याच बरोबर राष्ट्रीय महामार्गावरील परगावाहून येणारे अनेक वाहनचालक पार्सल साठी येऊ लागल्याने हॉटेल चालकांनी विषेश खबरदारी घेतली आहे. सुरक्षित अंतर, सॅनीटायझर वापर केला जात आहे तर पार्सल बरोबर द्रोन पत्रावळी देऊ लागले आहेत. बंदच्या काळात हॉटेल व्यवसायिकांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. काही हॉटेल,धाबे यावरिल कामगार अंगावर उचल घेऊन आपल्या गावी निघून गेले आहेत त्यांची प्रतीक्षा आता हॉटेल व्यावसायिकांना लागली आहे. शासनाने आता धाबे व हॉटेल यांना फक्त पार्सल ची सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने हॉटेल व्यवसायिकांना थोडाफार दिलासा मिळाला आहे .

