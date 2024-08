Mahadev More Passed Away : माणुसकीचा हिशेब मांडणारा साहित्यिक - महादेव मोरे

Marathi Writer Mahadev More Passed Away : निपाणीतील मराठी ग्रामीण साहित्यिक महादेव मोरे (वय ८५) यांचे बुधवारी (ता. २१) पहाटे वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्यामुळे कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील साहित्य क्षेत्रावर शोककळा पसरली आहे. ज्येष्ठ ग्रामीण साहित्यिक महादेव मोरे (Mahadev More) यांनी साहित्य क्षेत्रात दिलेले योगदान महत्त्वपूर्ण आहे.