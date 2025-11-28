Sangli Politics : लिंगायत स्मशानभूमीबाबत खोटा कांगावा; वादामुळे विटा नगरपालिकेचा राजकीय पारा चढला”

विटा : लिंगायत समाजाच्या स्मशानभूमीचे आरक्षण काढले गेल्याचा खोटा कांगावा विरोधकांकडून केला जात असून, संबंधित जागा मूळची लिंगायत समाजाचीच असल्याचा ठाम दावा माजी नगराध्यक्ष ॲड. वैभव पाटील यांनी केला..‘पूर्वी तेथे बगीचा आरक्षण होते. ते उठवून स्मशानभूमीचे आरक्षण करण्यात आले. हे आरक्षण पूर्णपणे काढण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले; मात्र आरक्षण रद्द झाले नाही,’ असे ते म्हणाले. प्रभाग क्रमांक दहामधील नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार प्रतिभा चोथे आणि नगरसेवक पदाचे उमेदवार स्मिता नागमल व सचिन शितोळे यांच्या प्रचारार्थ रेवनसिद्ध मंदिर परिसरातील बैठकीत ते बोलत होते. .Kolhapur News: आरोग्य खात्याचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणणार निवडणुकीच्या तोंडावर आमदार सतेज पाटील यांचा आरोग्यमंत्री आबिटकर यांना थेट आणि जोरदार इशारा.बैठकीचे अध्यक्षस्थान माजी आमदार सदाशिवराव पाटील यांनी भूषवले.अशोक गायकवाड आणि गंगाधर लकडे उपस्थित होते. .यावेळी बोलताना ॲड. पाटील यांनी आरक्षण उठवल्याशिवाय काम सुरू करू नये, असा हट्ट धरल्याने स्मशानभूमीचे काम अर्धवट राहिले..Sangli Politics : “विट्यासाठी एक रुपयाचाही निधी नाही!” भाजप सभेत आमदारांवर अशोक गायकवाडांचा घणाघात; पाणीपुरवठा आणि विकासावर ताशेरे..याप्रसंगी माजी आमदार सदाशिवराव पाटील, अशोक गायकवाड यांनी मनोगत व्यक्त केले. सागर लकडे यांनी स्वागत, तर रूपाली गाडवे यांनी सूत्रसंचालन केले..प्रचार बैठकीस सदाशिव मांगले, विजय कोरे, सिद्धेश्वर सगरे, आकाश पाटील, संतोष निकम, ॲड. अभिजित मार्ले, पांडुरंग शेटे यांसह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते व महिला उपस्थित होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.