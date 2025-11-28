पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : लिंगायत स्मशानभूमीबाबत खोटा कांगावा; वादामुळे विटा नगरपालिकेचा राजकीय पारा चढला”

Vaibhav Patil Refutes Opposition : लिंगायत समाजाच्या स्मशानभूमीचे आरक्षण काढले गेल्याचा खोटा कांगावा विरोधकांकडून केला जात असून, संबंधित जागा मूळची लिंगायत समाजाचीच असल्याचा ठाम दावा माजी नगराध्यक्ष ॲड. वैभव पाटील यांनी केला.
सकाळ वृत्तसेवा
